BLACKPINK Lisa低調到車公廟拜神，粉紅黑「拜神穿搭」外套原來是被LVMH收購了的潮牌
BLACKPINK香港演唱會到了第二天。在演唱會開始之前，Lisa在早上就被捕獲在沙田車公廟拜神。現場見到Lisa的網民指，不相信自己看到BLACKPINK Lisa，而她亦友好地跟在場人士微笑，同時亦神心拜神祈福。Lisa即使是低調淡妝去車公廟拜神，但穿起粉紅黑裝扮的她，也擋不住巨星氣場。這次Lisa「拜神穿搭」穿的是什麼時尚單品呢？
Lisa在IG Story已經很快就拍下OOTD，粉紅色並印上可愛米妮Logo的Zip-up有帽外套，是來自美國洛杉磯的新銳潮流品牌Madhappy，在2017年創立，是Gen Z近年超愛的街頭潮流品牌，主打高品質的運動休閒風（Athflow）服飾，以「樂觀主義（Local Optimist）」為核心理念，致力於關注心理健康並推廣積極正向的生活態度，也是LVMH投資了的品牌。
Madhappy Sleepy Minnie Mouse Shrunken Zip Up $1,700
看到LVMH有投資的品牌就知為何Lisa會穿著此品牌了。而她就配了運動風格的黑色貼身喇叭褲，而這褲子暫時未確定是否同樣來自Madhappy，不過同樣由Lisa代言的Nike都有相類似的褲款，或是Lululemon都有，也可以參考一下。
Nike Zenvy 特價：$659；原價：$799
lululemon Groove Nulu 超高腰喇叭長褲 $880
Cap帽是印了「超市界愛馬仕」Erewhon字眼的帽子，暫時見官網無；而Lisa穿著的「分趾鞋」像是Maison Margiela Tabi黑色平底鞋，但應該是NikeSKIMS新出的鞋款，會在2月5日上架。這套「BLACKPINK穿搭」各位覺得如何呢？
Maison Margiela Tabi ballerinas $7,300
