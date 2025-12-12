BLACKPINK Lisa首擔Netflix電影女主角！進軍韓國電影圈，夥拍馬東錫、李陣郁齊演《TYGO》

BLACKPINK Lisa進軍韓國電影圈，成為Netflix動作系列《Extraction》宇宙新作《TYGO》的主演！

這是她繼HBO《The White Lotus》第三季後的第二部戲劇作品，也是首部韓國大銀幕處女作。她將與韓國動作巨星馬東錫和《魷魚遊戲》李陣郁聯手，共同展開一場充滿復仇與救援的驚險之旅。

官方圖片

Lisa之前在《白蓮花大飯店 The White Lotus》擔任「酒店服務員」一角得到不少好評，現在更加入Netflix《Extraction》新作《TYGO》擔任主演，相信都有好多人都期待她的演出。

Netflix《驚天營救》（Extraction）是2020年上映的動作驚悚片，由《復仇者聯盟》羅素兄弟製作，Sam Hargrave執導，克里斯·漢斯沃主演，講述菁英傭兵泰勒·雷克接下孟加拉營救印度毒梟兒子奧維的危險任務，過程中陷入兩大犯罪集團火拼，展開長達21分鐘的一鏡到底追車槍戰。

Netflix《驚天營救》（Extraction）

《TYGO》為《驚天營救》（Extraction）宇宙的韓國衍生新作，已於2025年12月開拍，由《犯罪都市》系列導演李相龍執導，羅素兄弟AGBO製作。故事聚焦前童兵轉傭兵的Tygo（馬東石飾），任務失敗後墜入韓國黑幫世界展開復仇，融合高強度動作與情感深度，李陣郁飾反派，Lisa挑戰首部主演電影角色。

官方圖片

官方圖片

官方圖片

