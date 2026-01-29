獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
BLACKPINK Lisa NikeSKIMS廣告秒讚！Balletcore升級版「芭蕾運動」熱潮要來了
BLACKPINK Lisa剛加入Nike Family已經在瘋狂帶貨！在BLACKPINK香港演唱會穿起客製舞台裝之外，近日SKIMS就發布與Nike聯名的NikeSKIMS廣告，並由Lisa跳著芭蕾舞來演繹NikeSKIMS Spring ’26系列。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
從運動瑜珈服延伸至芭蕾舞服設計，特別是分趾鞋款，以Nike舒服鞋底應用在芭蕾鞋之上，穿起來更舒適。
Balletcore升級版「芭蕾運動」熱潮要來了，系列會在2月5日，11pm，於SKIMS（官網是全球發貨）及Nike官網上架，鎖定入貨吧！
