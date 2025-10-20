三號風球至少維持至周二下午 6 時
BLACKPINK來台開唱「LV三公子愛相隨」！Lisa唱完獨留台灣 網：先約會再回家？
南韓天團BLACKPINK在高雄世運主場館舉辦兩天「DEADLINE」世界巡演，19日晚間畫下句點，兩場共吸引超過10萬名粉絲到場，盛況空前。演唱會結束後，Jisoo、Jennie、Rosé三人隨即搭車前往小港機場返韓，唯獨Lisa遲遲未現身，引發粉絲熱議。
BLACKPINK本次巡演在高雄世運連開兩場，不僅創下國際歌手在該場館的最高票房紀錄，也讓她們成為首組兩度登上世運主場館開唱的K-POP藝人。演出於晚間9點多結束，Jisoo、Jennie、Rosé分別搭乘保母車趕往機場，Rosé還特地走下車與粉絲揮手道別、飛吻致謝，畫面溫馨。不過粉絲和媒體久候未見Lisa出現，最後連工作人員也陸續撤離，確定她暫未離台。
就在同一天，有民眾在台北巧遇Lisa緋聞男友、法國精品集團LVMH執行長阿爾諾（Bernard Arnault）的三兒子Frédéric Arnault，對方毫不掩飾行程，在百貨公司現身的模樣相當自然。由於時間點極為巧合，不少人懷疑Lisa可能留在台灣，與緋聞男友會合「先約會再回家」。
Lisa與Frédéric的戀情傳聞始於2023年，兩人多次被拍到約會或同框，甚至曾一同參加Arnault家族旅遊。Lisa去年在巴黎時裝週LV活動上，也被目擊與男方父母會面，雖然雙方從未正面回應，但外界普遍認為兩人關係穩定。
至於Lisa的離台行程，官方並未公開班機資訊，是否與Frédéric一同返國仍是未知數。無論緋聞是真是假，這趟BLACKPINK高雄之行不僅締造票房新紀錄，也再次證明她們在全球樂壇的驚人吸引力。
在 Threads 查看
延伸閱讀
Lisa手機桌面是「LV三公子特寫照」！ 網友目睹驚呼：最可愛的畫面
其他人也在看
BLACKPINK演唱會｜Rosé高雄演唱會吃鳳梨酥喝五十嵐 BLINK：明天就要去五十嵐報到！
BLACKPINK Rosé吃鳳梨酥，喝五十嵐！韓國天團BLACKPINK在10月18日、19日於高雄開演唱會，Rosé出場時一邊吃著鳳梨酥，一邊喝著五十嵐進場，引起熱話！不少BLINK都表示要跟Rosé去吃同款鳳梨酥和喝五十嵐。Yahoo Food ・ 6 小時前
溢價魔法破滅 比特幣散戶慘賠170億美元
新加坡獨立研究機構 10X Research 發布一份重磅報告，揭露了部分比特幣資金管理公司，如 Metaplanet、Michael Saylor 的 Strategy 等，在過去幾年採用的高溢價定價模式，導致散戶投資者在嘗試透過這些數位資產公司投資比特幣時，累計已損失約 170 億美元，並鉅亨網 ・ 13 小時前
Taylor Swift「E人愛情哲學」示範：大方展示訂婚巨鑽，不吝嗇肯定伴侶成為「最強愛情保鮮劑」
Taylor Swift 近日推出第 12 張專輯《The Life of a Showgirl》，早前更宣佈與美式足球球星 Travis Kelce 訂婚，忙著登上各個節目宣傳時，不忘大方展示 10 卡訂婚巨鑽，就是「E人愛情哲學」的模範！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
Miu Miu激減罕有低至半價！經典Matelassé口金包6折入手、入門級「富家千金風」首飾低至$2,190有交易
Miu Miu 手袋、鞋履及首飾勁減低至半價！Miu Miu 近年登上 LYST 熱門品牌榜榜首，經由人氣韓星張員瑛帶貨後，各式單品亦成為了時尚潮人的搶購目標。Mytheresa 突發推出勁減優惠，時尚首飾低至$2,190、手袋超抵$8,760起即有交易，手快有手慢無！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
為來港與女兒團聚 內地慈父慈母豪擲2,290萬購柏傲灣海景4房
內地人才來港，帶動置業需求。近日有內地慈父慈母為與來港發展的女兒團聚，豪擲2,290萬元購入荃灣柏傲灣一伙海景4房戶，上手業主持貨8年，轉手賬面賺98萬元。相關消息：再創新高丨普通話拼音買家上季斥380億買港樓！啟德區吸50億居首內地客承接維港1號「腰斬貨」 三個月炒高13% 速賺63萬元代理表示，荃灣柏傲灣2A座低層A室，實用面積1,365方呎，4房雙套連儲物房間隔，享海景，近期以2,290萬元沽出，實呎價16,777元。買家為內地父母，其女兒早前在港讀書，並已取得永久居民身份，目前於加拿大升讀大學，即將畢業，並計劃回港發展，為了與女兒團聚，於是來港置業定居。至於原業主2017年7月2,192萬元一手買入單位，持貨約8年，賬面賺98萬元或約4.5%。柏傲灣位於荃灣永順街51號，由新世界發展，整個項目及會所以遊艇為設計概念，歌手鄧紫棋（G.E.M.）在2018年底以約2,200萬購入柏傲灣一伙4房單位，享絕美汀九海景。 延伸閱讀: 維港1號 啟德 荃灣 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 8 小時前
陳偉霆超模妻疑曾遭假富豪騙婚 神秘身份竟然係佢？
【on.cc東網專訊】憑內地劇《許我耀眼》翻紅嘅39歲男神陳偉霆，日前擲下震撼彈，與低調交往4年嘅內地超模何穗官宣一索得男，據知二人已經領證，確認何穗名份。何穗產子消息震撼網友，有網友考古何穗感情史，發現佢喺11年前曾登記結婚，隔年曾晒出結婚證，但未曝光新郎身分東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前
平野紫耀的沙啞嗓音與逆襲！他的時尚帝國藏什麼秘密？
平野紫耀，這個名字一聽就讓人心動！1997年1月29日出生在名古屋，171公分的他頂著一張閃亮王子臉，沙啞嗓音和天然呆的個性，簡直是行走的偶像教科書！😎Japhub日本集合 ・ 10 小時前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 10 小時前
【十三短打】嘲諷變讚頌 麥佳亞的愛「魔」宣言
【Now Sports】哈利麥佳亞喺雙紅會頂入奠勝球後，喺社交網絡高呼“I love this club”，冇人會懷疑係虛情假意。由曾幾何時被嘲笑、失隊長臂章，默默耕耘屢立戰功，若果唔愛呢間球會，唔可能做得到。撰文：球十三依家講好耐啦，當日哈利麥佳亞（Harry Maguire）孭住8000萬鎊身價同壓力，由李斯特城成「魔」，因為多次防守失誤，俾人嘲諷為「麥麥送」，漸漸失正選，之後隊長臂章都冇埋。當時，人人都相信佢喺曼聯前途似咁，聽被送走。當時信任佢嘅，可能剩番前英格蘭領隊修夫基。曼聯呢幾年搞極都唔妥當，當視線再唔喺麥佳亞身上，佢反而屢次做救主，吓吓後衛變中鋒入波成為英雄──去季歐霸盃對波圖完場前頂入扳平、英超對葉士域治奠勝、英足盃絕殺母會李斯特城、歐霸對里昂尾段入波......，今季，佢明明喺英聯盃對甘士比尾段扳平，只怪成隊唔生性，最後都互射12碼輸波爆出世紀冷門。點計，一眾曼聯射手都要汗顏。近年每當見到麥佳亞喺危急存亡時刻變身中鋒，鬼死咁拚搏，魔迷應該都覺得場波未完，仲有希望。今次雙紅會奠勝，正如佢賽後所講，對佢個人同曼聯都意義非凡。賽後佢喺網上發表“I love this clunow.com 體育 ・ 18 小時前
新娘潭路兩私家車迎頭撼3人傷 P牌「辣椒仔」車頭嚴重毀爛
大埔周日早上發生交通意外。一輛掛有P牌，即由暫准駕駛執照持有人駕駛的黃色私家車，今日早上7時50分沿新娘潭路往大埔方向期間行駛，至近涌尾一個彎位時，與一輛駛往鹿頸方向的黑色七人車迎頭相撞，並波及另一輛私家車。 消防及救護員接報到場後，將3名傷者包括兩名司機分別送威爾斯親王醫院及北區醫院治理，警方正調查意外原因。現am730 ・ 1 天前
藍鳥擊敗水手 MLB季後賽進入決勝第7戰
（法新社多倫多19日電） 多倫多藍鳥今天用2支全壘打，加上西雅圖水手3次失誤，最後以6比2擊敗對手，將美國職棒大聯盟季後賽的聯盟冠軍戰拖入決勝第7戰。藍鳥與水手目前在七戰四勝制的比賽中各拿3勝，明天將在主場迎接生死第7戰。法新社 ・ 14 小時前
岑麗香自爆新人時期遲到令大前輩苦等 模仿對方叉腰質問神情 網民估係「呢位」？
岑麗香於2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。近日，岑麗香為網上節目《巴打圍爐》擔任嘉賓，分享剛入行時嘅一段難忘經歷，透露年輕時因工作失誤，惹怒一位資深大前輩，岑麗香更幽默地模仿對方，令網民紛紛估該位前輩身份。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
向太陳嵐爆男演員與富家女鬧離婚 男方冇錢落袋因「媽媽不看好」 何超蓮竇驍成討論話題
向華強太太（陳嵐）近年密密喺社交平台出片，爆料對象不分上下高低，早前自爆對細仔向佑恨鐵不成鋼之外，近日就提醒各位家境不俗嘅女生「下嫁是滅亡之路」，仲大爆有富家女下嫁男星後婚姻觸礁。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
張智霖大方認「怕老婆我第一」！只要袁詠儀數到1就投降，順從的背後是27年深情
香港銀色夫妻張智霖與袁詠儀互動一向是粉絲焦點。近日張智霖在綜藝節目《你好星期六》中，幽默舉手自認「怕老婆我第一 […]姊妹淘 ・ 11 小時前
53歲陳潔儀最新狀況曝光 皮膚狀態絕佳超凍齡 曾與鄧萃雯傳緋聞
來自新加坡的53歲歌手陳潔儀（Kit），90年代以《心痛》、《等了又等》、《來夜方長》等歌曲爆紅，加上曾參與張學友的音樂劇《雪狼湖》而實力受到肯定，甚至被封為「新加坡國寶」Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
馮皓揚隱藏爆肌身型曝光 自揭有輕度亞氏保加症 加入TVB 2年成「身心障礙專業戶」
喺電影《媽媽的神奇小子》中飾演少年蘇樺偉嘅馮皓揚（羊羊），2024年加入TVB後有唔少演出機會，不過角色都係有身心缺陷Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
秦剛消失兩年多 遭免職曾傳「死訊」 突現身北京國際音樂節｜Yahoo
秦剛在 2023 年 7 月和 10 月先後被免去中國外交部長和國務委員的職位。自從他同年 6 月 25 日在北京接見俄羅斯副外長魯登科之後，未再公開露面。他下落不明的期間，甚至一度傳出「死訊」。近日網上流傳照片，顯示秦剛上周五（17日）出席北京國際音樂節，與多人合照。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
與張耀揚飯聚唱《當年情》掀《古惑仔》回憶殺 鄭浩南左手戴婚戒疑再婚
這絕對是男人的浪漫！現年62歲的男星張耀揚與61歲鄭浩南均是娛樂圈的硬漢代表人物，男人味十足，兩人先後演出過《古惑仔》系列...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
杜德偉與子隔空同已故爸爸「合唱」 《脫掉》變行為藝術
【on.cc東網專訊】杜德偉(Alex)慶祝入行40周年，在紅館舉行一連兩場的《杜德偉GET UP 世界巡迴演唱會-香港站》昨晚(19日)尾場，哥哥杜德智、組合草蜢、李幸倪、呂方夫婦帶同囡囡、方力申、李樂詩、朱鑑然、ERROR的肥仔梁業、林敏驄、吳建豪和媽媽、李東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前