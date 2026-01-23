專訪車婉婉｜母親離世傷心成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
BLACKPINK x Razer 最新聯乘系列「Play in Pink」正式登場
系列率先於下週在 BLACKPINK「Deadline World Tour」香港快閃店限定開賣，2026 年稍後再登陸全球。
Razer 剛正式發布與 BLACKPINK 的完整聯乘系列，將與這支全球級 K‑pop 女子組合的合作關係拓展成一整套遊戲周邊與生活風格配件陣容。
系列命名為「Play in Pink」，設計靈感取材自 BLACKPINK 正進行中的Deadline World Tour，將招牌粉黑美學延伸至多款核心遊戲裝備。陣容包括Ornata V3 Tenkeyless – BLACKPINK Edition，一款配備 Razer Mecha-Membrane 軸的纖薄 RGB 鍵盤；DeathAdder Essential – BLACKPINK Edition 滑鼠，延續系列一貫人體工學外形，同時加入聯乘標誌細節；以及Gigantus V2 – BLACKPINK Edition 中碼滑鼠墊，令整體桌面視覺更具一致性。
為整個系列壓軸登場的，則是Enki X – BLACKPINK Edition 遊戲椅。專為長時間遊戲及日常使用而設，結合人體工學支撐與系列標誌色調，進一步強化其跨界生活風格魅力。
BLACKPINK x Razer 系列將率先於 BLACKPINK 的Deadline World Tour 香港期間限定店於 1 月 21 日獨家發售，其後將於 2026 年第 2 季在全球更多地區陸續推出。更多資訊有待 Hypebeast 後續更新。
