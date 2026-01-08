Bling Bling Ocean香港海洋節｜全港首個「藍海奔Fun日——海廢慈善體能挑戰賽」3.8開跑｜Yahoo活動街

藍宇宙海洋保育基金Bling Bling Ocean Foundation成立兩周年！繼上年Bling Bling Ocean香港海洋節獲得一致好評後，今年再下一城，主辦全港首個「藍海奔Fun日——海廢慈善體能挑戰賽」，將會於2026年3月8日（日）灣仔水上運動及康樂主題區（維港海濱長廊）盛大舉行！本屆賽事以「跑一步，救海洋」為主題，預計吸引來自個人、企業、學校及家庭的參加者共襄盛舉，全數收益將直接撥捐海洋保育項目，延續基金會結合理論與實踐、提升公眾海洋意識的使命。參賽者更可以在比賽時沿途欣賞維港海濱的景色，感受海洋帶來的清新海風與魅力。

廣告 廣告

Bling Bling Ocean香港海洋節｜全港首個「藍海奔Fun日——海廢慈善體能挑戰賽」

Hyrox香港區冠軍林以樂量身訂造！5站計時制海廢慈善體能挑戰賽

活動更邀請到藝人兼環保達人唐文龍、阿妹岑樂怡，以及香港區Hyrox冠軍運動員林以樂，擔任海廢慈善體能挑戰賽大使，傾力支持活動！阿妹更會親臨現場為大家打氣！

賽事獨創5站計時制的「藍海奔Fun日——海廢慈善體能挑戰賽」，由香港區Hyrox冠軍得主林以樂為大家量身訂造，充滿體能與耐力的考驗！參賽者需依次完成「鬼網拔河」、「搬運廢油筒100米」、「棄置浮波深蹲投擲」、「翻動廢車呔來回」、「跳越棄置發泡膠箱陣」，以及「為海跑3分里」，所有道具均取材自真實的海洋垃圾，經清理再造，既考驗體能、耐力與團隊協作，更讓參加者在汗水與歡笑中深刻體會海洋污染的嚴峻性。

Bling Bling Ocean香港海洋節｜海廢慈善體能挑戰賽大使

「藍海奔Fun日——海廢慈善體能挑戰賽」賽事組別

賽事設個人組別及團體組別，共8個組別，實現真正全齡參與比賽。

個人組別細分為：

1. 個人男子／女子青少年組 (12至18歲)

2. 成人組 (19至35歲)

3. 中年組 (36至50歲)

4. 壯年組 (51歲及以上)

團隊組別每隊參與人數為2人，共4個組別，包括：

1. 雙人女子隊、

2. 雙人男子隊

3. 混合雙人隊

4. 親子隊（僅限1位成人+1位18歲以下人士參加）

每位報名者均獲大會紀念禮品，前三名更可獲頒精美獎品及獎盃！全場總共設置多個獎項，不同組別可獲得的獎品相當豐富！品及獎盃！全場總共設置多個獎項，不同組別可獲得的獎品相當豐富！

Bling Bling Ocean香港海洋節｜全港首個「藍海奔Fun日——海廢慈善體能挑戰賽」

「藍海奔Fun日——海廢慈善體能挑戰賽」環保選手包及獎牌

每位參賽者報名即獲贈獨具巧思的選手包，完美體現海洋保育從賽場延伸至日常生活的可持續理念。

完賽獎牌則融入零廢棄巧思，緞帶採用可拆卸結構，輕鬆取下後，木製的獎牌即變身精緻杯墊，既保留榮耀時刻，又瞬間轉化為實用生活小品，並將獎牌意義升級！這種「一件多用、循環再用」的雙重設計，讓每位跑手帶走滿滿成就感。漁網袋可以陪伴你下一次淨灘，杯墊每日在喝水時提醒大家對環保的承諾，意義非凡。選手包更附贈多款實用禮品，實用又有鼓勵大家運動！

Bling Bling Ocean香港海洋節｜全港首個「藍海奔Fun日——海廢慈善體能挑戰賽」選手包：採用回收棄置漁網再造的堅韌網袋設計，輕便耐用，賽後更可直接用作沙灘或海洋清潔行動的專屬工具袋，讓參賽者在大會結束後繼續隨時隨地為海岸及海洋減廢貢獻力量。

海洋垃圾手工藝及海洋保育知識展示區

除了主賽事，場內同步設海洋垃圾手工藝及海洋保育知識展示區，展出環保義工以海洋廢物再造的藝術品，並提供基金會最新國際海洋資訊，讓市民在輕鬆氛圍中加深對海洋生態的認識。

=================

【藍海奔Fun日——海廢慈善體能挑戰賽】活動概覽

活動日期：2026年3月8日（星期日）

活動時間：早上8時 至 下午3時半 (每個組別確實比賽時間會在報名後通知)

活動地點：灣仔水上運動及康樂主題區

報名方法：https://form.jotform.com/253243027712045

活動收費：個人賽HK$550/位；隊制賽HKD$1,100/隊

早鳥優惠：2026年1月8日 至 2月8日期間報名，個人賽HK$480/位；隊制賽HK$960/隊

=================

Yahoo活動街 Yahoo Event Guide｜一文即睇本港各大展覽／演唱會／市集／嘉年華等精彩活動（持續更新）