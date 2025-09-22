推出生日限時優惠 及「7秒挑戰」勁賞狂歡

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月22日 - 香港首家網上人壽保險公司Blue迎來成立7周年，特別推出一系列生日限時優惠及精彩活動，感謝客戶一直以來的支持。今年，Blue更帶來「7秒挑戰」宣傳車，走進社區，為市民送上健康、保障與歡樂。自2018年成立以來，Blue一直致力提供簡易、靈活及物有所值的保險方案，切合不同人生階段的真實需要。7年來，Blue不斷創新及優化產品，贏得廣泛認同與信賴。





Blue 7周年感謝祭



為慶祝Blue 7周年，Blue於旗下主要保障計劃推出生日限時優惠：



優惠1： Blue WeCare定期人壽保障計劃TL3



Blue承諾客戶於首個保障期內享有全城最低價格1，確保以最優惠價格購買定期人壽保障計劃。計劃不涉及儲蓄成分，讓客戶以最相宜的價格得到保障。無需額外提供健康證明，連高血壓高膽固醇都可受保2，守護家人更輕鬆無憂。



首年保費3折、次年保費5折

投保指定保額送HK$700 HealthCoin

優惠2： Blue WeCare危疾保障計劃1



危疾保障為您提供必要的財務支援，助您應對突如其來的醫療費用及生活開支。Blue專注3大主要危疾：癌症、心臟病發作及中風，貴精不貴多，以相宜保費提供直接保障。



首年保費3折、次年保費5折

子女可免費享高達HK$30萬危疾保障

投保指定保額送40萬原位癌保障額，再送HK$200 HealthCoin

「7秒挑戰」宣傳車 全港巡迴送禮



由2025年9月26日至29日， Blue 「7秒挑戰」宣傳車將一連4日走訪不同地區，邀請市民參加遊戲。每日首位成功按出7.7777秒（或最接近者）可獲當日終極大獎，包括七合一體脂磅（價值HK$508）、即熱式純淨飲水機（價值HK$1,288）、智能空氣清新機（價值HK$1,650）或溫冷排毒按摩儀（價值HK$665）。現場亦備其他豐富禮品，人人有份，記得與親友一同參與，共慶Blue生日！



活動詳情





日期

地點

9月26日（五）

觀塘駿業街中海日升中心對出

9月27日（六）

旺角朗豪坊麥花臣街萬寧對出

9月28日（日）

銅鑼灣地鐵站C出口附近

9月29日（一）

尖沙咀海防道



以上活動時間表僅供參考，或因天氣及路面情況等原因而有所改動，請密切關注Blue Facebook及Instagram專頁以獲取最新時間和地點。



Blue Insurance Limited為根據香港保險業條例（第41章）成立之持牌保險公司。有關Blue的活動和產品詳情、條款及細則，請瀏覽：https://go.blue.com.hk/7thFest 。產品及優惠受條款及細則約束。



備註：



1.「最低價保證」以兩者保單之標準保費作比較，若要符合「最低價保證」資格，兩者保單之保障額、保費繳付期、保單保障期、投保年齡、性別和吸煙狀況必須相同，且只適用於香港境內及網上銷售的人壽保險產品。「最低價保證」不適用於已遞交之申請及生效中的保單。



2.實際核保結果將視乎投保人之年齡及身體狀況而定。



Hashtag: #Blue



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於Blue

香港首家網上人壽保險公司，Blue由擁有豐富經驗的投資管理公司高瓴投資，以及領先的互聯網增值服務供應商騰訊控股有限公司合資組成。Blue 專注提供簡易便捷、靈活自主、物有所值的保險方案。公司致力為客戶提供最適切的服務，讓他們可自主掌管保險方案，為生活帶來輕鬆便利。如欲瞭解更多，請即瀏覽 www.blue.com.hk。







