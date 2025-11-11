Blue Bottle Coffee 「赤亞紅色杯」太美了！聖誕禮物鎖定節日系列，香港限定線香＋12月假日市集預告

不只 Starbucks，BLUE BOTTLE COFFEE 也來推出聖誕節日系列！以「The Art of Gifting」為主題，更有香港獨家線香棒及套裝，聖誕禮物又多個選擇了！

（官方圖片）

Blue Bottle Coffee Holiday Gift Collection 2025 節日系列，以「The Art of Gifting」為靈魂，WINTER CLASKA 經典咖啡杯、KINTO 陶瓷杯、Carter 三合一馬克杯與真空保暖瓶，這次香港也可以買到了。Blue Bottle Coffee 最新的 Kinto 陶瓷杯，選用獨特的赤亞紅，由日本設計師白谷宏生原創設計，簡約輪廓構成的「美麗形態」。Blue Bottle Coffee 熱賣的 Carter 隨行馬克杯，全新沙丘色也在這次系列裡登場。

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

品牌更聯名香港香氛品牌 becandle，推出限量版 RITUAL AROMA 線香，每盒共 25 枝（24g），香港製造。線香香氣特別呼應 Blue Bottle Coffee 今季節日單一產地咖啡的豐盈風味，香調層次包括：柑橘、肉荳蔻、零陵香豆、日本雪松、檀香。讓咖啡與線香香氣交融，引領大家沉浸於晨間儀式的靜謐節奏。另設線香套裝，搭配香港 SunkissedBlue Ceramics 手工陶瓷座，施以深紅褐色釉面，也很用心，各位在物色聖誕禮物的朋友又多個選擇。

（官方圖片）

（官方圖片）

Blue Bottle Coffee 亦有期間禮遇：即日起，於 Blue Bottle Coffee 選購任何兩件節日主題商品，即享精美禮袋乙個，數量有限，送完即止。在沙田新城市廣場亦有專屬優惠，只需購買 1 杯指定飲品＋1 件節日商品，同樣可獲贈精美禮袋。

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

除了有新品，亦來預告在 12 月 19 至 21 日，Blue Bottle Coffee 灣仔店舉辦香港獨有的假日市集，邀請多位本地匠人和創作單位共織節日詩意。此外，於 12 月 14 日，中環擺花街店亦有本地音樂人 Alan Kwan 以其獨特的爵士風格為大家獻唱。

Blue Bottle Coffee 假日市集詳情：

日期：12 月 19 日至 21 日

灣仔店地址：灣仔聖佛蘭士街 15 號

時間：星期一至五：8am-7pm；星期六、日及公眾假期：9am-7pm

冬日爵士之旅：Alan Kwan 現場演出詳情：

日期：12 月 14 日

中環店地址：Blue Bottle Coffee 中環店擺花街 38 號

門票：免費入場；演出時間會在官方 IG 公布

