HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
Blue Bottle Coffee「赤亞紅色杯」太美了！聖誕禮物鎖定節日系列，香港限定線香＋12月假日市集預告
不只 Starbucks，BLUE BOTTLE COFFEE 也來推出聖誕節日系列！以「The Art of Gifting」為主題，更有香港獨家線香棒及套裝，聖誕禮物又多個選擇了！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
Blue Bottle Coffee Holiday Gift Collection 2025 節日系列，以「The Art of Gifting」為靈魂，WINTER CLASKA 經典咖啡杯、KINTO 陶瓷杯、Carter 三合一馬克杯與真空保暖瓶，這次香港也可以買到了。Blue Bottle Coffee 最新的 Kinto 陶瓷杯，選用獨特的赤亞紅，由日本設計師白谷宏生原創設計，簡約輪廓構成的「美麗形態」。Blue Bottle Coffee 熱賣的 Carter 隨行馬克杯，全新沙丘色也在這次系列裡登場。
品牌更聯名香港香氛品牌 becandle，推出限量版 RITUAL AROMA 線香，每盒共 25 枝（24g），香港製造。線香香氣特別呼應 Blue Bottle Coffee 今季節日單一產地咖啡的豐盈風味，香調層次包括：柑橘、肉荳蔻、零陵香豆、日本雪松、檀香。讓咖啡與線香香氣交融，引領大家沉浸於晨間儀式的靜謐節奏。另設線香套裝，搭配香港 SunkissedBlue Ceramics 手工陶瓷座，施以深紅褐色釉面，也很用心，各位在物色聖誕禮物的朋友又多個選擇。
Blue Bottle Coffee 亦有期間禮遇：即日起，於 Blue Bottle Coffee 選購任何兩件節日主題商品，即享精美禮袋乙個，數量有限，送完即止。在沙田新城市廣場亦有專屬優惠，只需購買 1 杯指定飲品＋1 件節日商品，同樣可獲贈精美禮袋。
除了有新品，亦來預告在 12 月 19 至 21 日，Blue Bottle Coffee 灣仔店舉辦香港獨有的假日市集，邀請多位本地匠人和創作單位共織節日詩意。此外，於 12 月 14 日，中環擺花街店亦有本地音樂人 Alan Kwan 以其獨特的爵士風格為大家獻唱。
Blue Bottle Coffee 假日市集詳情：
日期：12 月 19 日至 21 日
灣仔店地址：灣仔聖佛蘭士街 15 號
時間：星期一至五：8am-7pm；星期六、日及公眾假期：9am-7pm
冬日爵士之旅：Alan Kwan 現場演出詳情：
日期：12 月 14 日
中環店地址：Blue Bottle Coffee 中環店擺花街 38 號
門票：免費入場；演出時間會在官方 IG 公布
>>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
聖誕禮物推薦：
聖誕禮物2025｜Diptyque節日系列來了！冷杉香調倒數香氛餐燭回歸＋貓咪魔法書倒數日曆＋旋轉燭罩首推大蠟燭版
Jisoo「Cartier公主」戴上軟鏈款白金手鐲！LOVE Unlimited首款軟鏈，許願奢求成為聖誕禮物的首飾
其他人也在看
消委會咖啡｜超齊全5星咖啡豆/咖啡膠囊/即溶咖啡粉合集！呢款全5星+無致癌除害劑
消委會543期抽查市面上49款咖啡，發現有些咖啡含有微量重金屬、有機會致癌的除害劑等，而咖啡豆、咖啡膠囊、即溶咖啡粉等咖啡產品，都是都市人的必需品之一，想知道如何揀選咖啡產品，立即看看Yahoo Food為你整合的4星半以上高評分安全咖啡之選吧！Yahoo Food ・ 23 小時前
雙11優惠2025｜Häagen-Dazs突發雙球華夫筒買一送一！每個只需$42 包自選2球雪糕！
甜品always是最好的Comfort Food，無論自己一個享受，還是和情人、閏蜜同享，都歎得超有feel！最近Häagen-Dazs終於在Klook推雙球華夫筒買一送一，每人只需$42，就可一起慢慢歎雙球雪糕，而且今次優惠更是無限量任買！清新雪糕的滋味超級解膩，雪糕fans絕對不可以錯過！Yahoo Food ・ 23 小時前
連鎖咖啡店賣咖啡要手機登記掀熱議 網民怒斥呢樣嘢？
最近有網民於網上討論區發帖，指某間大陸品牌咖啡於香港的新店連餐牌都無，服務員囑其用自動點餐機，結帳時竟要強制輸入手機號碼登記才給買，樓主怒轟連買杯咖啡都要賣個人資料，決定棄買，以免助長歪風。帖文一出，立即掀起熱議，有人狠批強制註冊的做法，有人則擔心資料被賣去詐騙集團騙錢，但亦有網友不屑樓主自認為個人資料好值錢，明言只要有優惠，就會有很多人登記，不知讀者看法如何呢？立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 1 天前
麥當勞再沽西環、旺角兩舖 套現1.83億 尚餘5舖待售
麥當勞美國總公司早前將8個持貨多年的街舖公開招標放售，繼11月初以7,738.8萬沽出元朗大馬路巨舖，最新再錄得兩宗成交個案，涉及西環士美菲路舖位及旺角西洋菜南街地庫舖位，分別以1.005億及8,320萬元沽出，合共套現約1.83億元。28Hse.com ・ 17 小時前
鳳凰｜天文台預計未來兩三日風勢頗大 天氣稍涼 今晚至凌晨沿岸低窪可能輕微水浸｜Yahoo
天文台表示，熱帶氣旋鳳凰已經進入香港 800 公里範圍，天文台將於今日（10 日）中午 12 時 20 分發出一號戒備信號。天文台署理高級科學主任呂旭昇今早在電台節目表示，受到東北季候風和鳳凰的共同影響，未來兩三日風勢頗大，天氣稍涼，最低氣溫 20 度左右；至於會否發出三號或更高熱帶氣旋警告信號，呂表示要視乎鳳凰強風區與港距離，鳳凰的強度變化，以及本港的風力變化。Yahoo新聞 ・ 1 天前
UNIQLO雙11優惠11.7-11.13登場！張曼玉都著「眼仔」聯名Tee、HEATTECH減價至$79｜雙11優惠2025
雙11優惠開始來衝擊大家了！UNIQLO也來推出雙11狂歡購，狂11月7日至11月13日舉行，超多人氣單品大減價，當中包括首次限定HEATTECH T恤由$99減至$79、超好穿的繭型長褲由$199減至$149，趁UNIQLO雙11優惠要衝了！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
KKday雙11優惠2025｜11.11連續12小時激派低至$11優惠！再送東京來回機票 即睇7大精選優惠+加推優惠碼
KKday一連22日「11週年慶叠加雙11大折日」，11月11日正式進入最終日，平台將推出最激優惠，由早上11點至晚上11點連續12小時、每小時推出低至$11、$111、買一送一優惠，包括香港迪士尼樂園門票、澳門及深圳酒店住宿、日本溫泉券等，種類涵蓋餐飲、景點門票、本地遊、酒店住宿、環球旅遊門票、一日遊、滑雪體驗等類別。今日（11日）除了加推3個超抵優惠碼，當日累積最高消費額可獲東京來回機票！Yahoo購物專員整合了適用的旅遊優惠碼，以及7大優惠，立即睇睇KKday今年最後一擊雙11優惠吧！Yahoo 旅遊 ・ 11 小時前
Amazon「Black Friday Week」優惠 11 月 20 日回歸開搶！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停
去年 Amazon 把「Black Friday」、「Cyber Monday」整合成超長「Black Friday Week」的做法顯然獲得了不錯的效果，於是今年他們決定保持策略不變，在 11 月 20 日至 12 月 1 日之間舉辦新一次「Black Friday Week」讓大家能有足夠時間掃貨。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
雙11優惠2025｜淘寶、京東以外網購優惠大合集！名牌/美妝/日用品最抵折扣攻略
雙11優惠2025並不是專屬於淘寶、京東，或者拼多多，很多大型網購平台都相繼推出雙11優惠！這文章幫你一次過整合所有淘寶、京東以外的雙11優惠搶購攻略網站，讓你在聖誕節前掃平貨！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
上海平機票優惠｜香港航空上海機票連稅$111！潮聖今年新開Chiikawa旗艦店+全球最大樂高樂園｜Trip.com雙11優惠2025
Chiikawa上海旗艦店剛於9月底開幕，相信一眾粉絲都等緊機會飛當地潮聖！Trip.com將於11月14日晚上9點推出上海一口價機票，香港航空來回機票連稅只需$111，搶不到的話亦有信用卡$111優惠碼，立即往下睇睇優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 22 小時前
【KFC】肯！抵DEAL 家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞餐、巴辣雞腿包餐買一送一（10/11-14/11）
KFC再推肯！抵DEAL套餐買一送一，於11月10日至11月14日上午11點後，家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞餐及巴辣雞腿包餐買一送一！YAHOO著數 ・ 1 天前
觀塘「Outlet街」｜鄧成波家族駱駝漆大廈地舖銀主盤放售 五門面萬呎巨舖意向價9,500萬
「舖王」鄧成波家族早年在觀塘重倉持有物業，包括駱駝漆中心全幢及鄰近駱駝漆大廈一籃子地舖。惟相關物業於2024年8月被接管，淪為銀主盤。近日當中部分地舖重新於市場放售，意向價約9,500萬元，再度成為東九龍零售市場焦點。。閱讀更多：波叔家族7,360萬沽駱駝漆地舖 龍豐藥房接貨料進軍觀塘開分店觀塘地標屹立15年倒下！駱駝漆兩大開倉Nike、Adidas齊執笠 九龍灣H&M清空！撤走先兆？據中原（工商舖）寫字樓部首席分區營業董事唐苑雯表示，是次放售的地舖位於觀塘開源道60至62號駱駝漆大廈，包括第一座地下B1至B3號及第二座地下D1至D2號舖位，總面積約11,624平方呎，樓底約4.7米。部分舖位現為交吉狀態，另有部分連租約出售，現租戶為知名運動品牌，租金收入穩定。唐苑雯指，該組合屬區內罕見的大型相連地舖，橫跨5個門面，門闊約168呎，面積接近1.2萬平方呎，規模龐大，適合各類零售或餐飲品牌進駐。她又指，是次放售屬「觀塘區罕見巨舖」，既可作自用，亦具長線投資價值。觀塘舊工廈及零售區近年陸續轉型，不少運動及潮流品牌於開源道及駱駝漆一帶設立開倉店，逐漸形成一條「Outlet街」。曾於駱駝漆大廈28Hse.com ・ 17 小時前
摩通私人銀行預測黃金價格到2026年底前突破5000美元
【彭博】— 摩根大通私人銀行表示，黃金的熾熱漲勢可能會在明年把價格推升至每盎司5,000美元以上，主要動力將來自新興市場經濟體央行的買入。Bloomberg ・ 7 小時前
雙11優惠2025｜KKday、Klook等四大飲食平台優惠合集！自助餐/大閘蟹放題/食物禮盒限時買一送一（持續更新）
雙11就快到！許多網站都有推出超抵雙11優惠，參考上年雙11回顧數據中，最多Yahoo讀者喜愛的是三個飲食及旅遊平台，包括KKday、Klook和Trip.com，KKday、Klook有超抵自助餐、放題優惠，有機會搶到買1送1甚至更大折扣優惠；而Trip.com上除了旅遊產品，更有香港本地手信以及飲食優惠券。此外，更有入手禮盒、零食低至8折的Pinkoi，這些網上平台優惠比起現場購買更便宜。提提大家，即日起至雙11期間，Yahoo購物專員每日第一時間在此Update最新推出的雙11優惠，等大家開賣時可以用最快速度搶購！Yahoo Food ・ 45 分鐘前
魚樂無窮│HKTVmall通告三大亮點（唐牛）
HKTVmall 計劃投放2.5億元用於市場推廣、宣傳及廣告活動，以將每月活躍獨立設備數目由目前的160萬提升至200萬，相當於每三個香港成年人當中，有一個是HKTVmall用戶。Yahoo財經專欄 ・ 3 小時前
張頴康宣布離巢TVB 劉德華契仔效力19年感謝兩大影帝 娶埋「東張女神」組幸福家庭
曾獲TVB萬千星輝頒獎典禮飛躍進步男藝員嘅張頴康，尋晚突然宣布離巢TVB，結束19年賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前