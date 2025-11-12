Blued、Finka遭中國下架 蘋果和Android應網信辦要求移除LGBT交友app｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】近日中國網民發現，2款LGBT 交友應用程式 Blued 和Finka 同時從蘋果、Android的應用商店中消失。美國的科技文化雜誌《WIRED》周一（10 日）引述蘋果回應指，應中國網信辦命令在中國地區下架該兩款 apps。外界憂慮，事件反映性小眾群體的生活空間進一步萎縮。

暫仍可從官方網站下載

Blued、Finka 是兩款在中國廣受歡迎的LGBT交友應用程式。Blued 自 2012 年在中國創立，是熱門的男同志交友應用程式，在全球擁有超過4000萬註冊用戶；2020年，Blued的母公司收購了Finka。

截至週二（11 日），在中國地區已無法從蘋果和Android商店搜尋該兩款程式，至於已下載的用戶則暫時仍能繼續使用。目前，兩款應用程式仍可從其官方網站下載，兩家公司目前未有公開聲明或回應。

美國《WIRED》引述蘋果回應指，須遵守營運所在國家的法律，根據中國國家互聯網信息辦公室的命令，從中國大陸的應用商店下架了這兩款應用程式。

LGBT族群近年日益受壓

據中國法律，蘋果在中國經營一個獨立的 App Store，包括Facebook、Instagram等多個熱門 apps 在中國地區均無法使用，同類的LGBT交友apps 如 Grindr和Tinder等也被封鎖。

自1990年代起，同性戀在中國是合法的，但至今同性婚姻仍不被承認，LGBT族群承受不同壓力，近年官方對LGBT族群的監控與打壓愈發嚴厲，包括「北京LGBT中心」在內的多個同志權益組織近年被迫關閉；中國規模最大的上海驕傲節也在2020年暫停舉辦。

英國《衛報》引述一名中國的LGBT社群組織創辦人表示，對Blued和Finka下架感到「非常震驚」。他認為，這類應用程式實際上有促進社會和諧的作用，過去幾年，性少數群體的生活空間一直在萎縮，「但現在這個消息，讓我意識到網路空間也在萎縮。」

事件亦引起不少網民反彈，有人發文表示，「Blued讓無數人意識到他們並不孤單，它讓一群邊緣群體被看見。」

