BMW 在德國啟用新電池回收設施 以機械方式回收電池材料

BMW 集團在德國啟用了全新的電池回收設施，旨在將電池原材料保持在生產循環中，而不是在車輛壽命結束時進行回收。這個名為電池回收專業中心（Cell Recycling Competence Centre, CRCC）的設施位於下巴伐利亞的薩爾希恩，專注於電池單元和生產廢料的機械直接回收。這種方法避免了目前大多數商業電池回收所使用的化學和熱處理過程。

BMW 表示，這項技術的目標是將回收的材料直接回饋到電池單元製造中，從而減少能源消耗、材料損失，以及對新開採原材料的依賴。該公司與其合資企業 Encory 共同開發了這一過程，該企業負責運營該設施。與終端回收工廠不同，CRCC 主要處理未使用的電池和試生產的殘留物。這些材料比廢棄電池更具一致性，更適合用於短循環回收。

廣告 廣告

在傳統的電池回收中，通常依賴能源密集的冶煉或化學浸出來將材料分解為基本元素。而 BMW 的直接回收方法則保持活性材料的完整性，使其能夠更快地在新電池中重複使用。一旦全面運營，CRCC 預計每年將處理數十噸的電池材料。回收的材料將被送回 BMW 的電池製造專業中心，實現試生產與回收之間的閉環。

BMW 在三個巴伐利亞地點集中電池專業知識。電池開發在慕尼黑進行，試生產和擴展在帕爾斯多夫，而回收和材料循環則在薩爾希恩。該公司表示，將這些階段地理上保持接近有助於提高效率和過程控制。薩爾希恩的設施佔地約 2,100 平方米，包括生產和倉庫空間，以及額外的辦公區域。屋頂的太陽能電池板為該中心的一部分能源需求提供支持。

BMW AG 電池生產部門負責人 Markus Fallböhmer 表示：「我們的直接回收過程使我們位於行業的前沿，並具有進一步優化電池單元生產的巨大潛力。」雖然直接回收並不新鮮，研究人員和初創企業多年來一直在研究電池材料的機械回收，但 BMW 的努力之所以引人注目，是因為它融入了工業電池生產中，而不是單獨的回收。

該公司承認，直接回收無法完全取代化學方法，尤其是對於混合或降解的廢棄電池。相反，BMW 將機械回收視為更廣泛循環戰略中的一個工具。Encory 是 BMW 集團與 Interzero 集團的 50:50 合資企業，負責建設和運營 CRCC。回收過程的知識產權仍然歸 BMW 所有。該設施預計將雇用約 20 名員工。

BMW 表示，大多數設備和建設工作均來自德國公司，其中許多位於薩爾希恩 100 公里範圍內。除了少數瑞士供應商外，所有承包商均為本土企業。CRCC 是 BMW 更廣泛的 4Re 策略的一部分：重新思考流程、減少資源使用、重用材料和回收原材料。該公司表示，生產廢料的早期回收可以減少對原材料的需求，同時提高電池製造的供應安全性。

推薦閱讀