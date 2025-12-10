BMW 獲准於 2025 年使用 Tesla 超級充電網絡

Tesla 近日宣佈，BMW 成為今年第 15 家獲得 Tesla 超級充電網絡使用權的汽車製造商，這一成就進一步擴大了全球最大的充電基礎設施的覆蓋範圍。BMW 已於 2025 年確認其電動車車主可使用北美超過 25,000 個超級充電樁，這些充電樁的便利性對於電動車用戶來說無疑是個利好消息。Tesla 在推特上歡迎 BMW 車主，並鼓勵他們下載 Tesla 應用程式以便充電。新款 BMW 全電動汽車，如 i4、i5、i7 和 iX，均可使用 Tesla 的 V3 和 V4 超級充電器。

以下是適用的型號年份：

車型 適用年份 i4 2022-2026 i5 2024-2025 i7 2023-2026 iX 2022-2025

根據計劃，BMW 將在 2026 年第二季度推出官方的 NACS 至 CCS1 轉接器，屆時 BMW 電動車車主將能夠無縫地使用 Tesla 超級充電器充電。在此之前，市場上已有第三方轉接器可供選擇。使用 Tesla 應用程式，車主可以輕鬆查看充電費率和可用性，整體過程相對順暢。隨著 Tesla 擴大其超級充電網絡的使用權，越來越多的非 Tesla 電動車也能享受到這項便利。

2025 年，Tesla 已向包括 Audi、Genesis、Honda、Hyundai、Jaguar Land Rover、Kia、Lucid、Mercedes-Benz、Nissan、Polestar、Subaru、Toyota、Volkswagen 和 Volvo 在內的多家汽車製造商開放了超級充電設施。這一策略不僅提升了 Tesla 的市場競爭力，也為整個電動車市場的發展注入了新的活力。

Tesla 不斷推陳出新，無論是充電基礎設施的擴展還是應用程式的功能更新，都顯示出其在電動汽車領域的創新潛力。隨著越來越多的品牌加入 Tesla 的生態系統，未來的電動車市場將更加多元，Tesla 的持續創新將為行業帶來正面的影響，並進一步鞏固其在市場中的領導地位。

