BNCF 平板 BPad Mini 香港上市，輕入門平板只需 HK$999

摩根士丹利發表報告表示，就字節跳動旗下「豆包」擬推出智能手機AI助理的，雖然理想中的「豆包」生態系看起來很豐富，但執行上存在挑戰。該行認為應用程式類股份仍是AI投資的首選，重申對騰訊(00700.HK)、阿里巴巴(09988.HK)與美圖(01357.HK)的「增持」評級。 昨日字節跳動釋出一段展示影片，展示新款「豆包」智能手機AI助理，該助理已整合進中興(00763.HK)的樣本手機作業系統。「豆包」智能手機AI助理能夠讀取使用者螢幕、存取智能手機應用程式，並完成複雜任務。這引發部分對C端應用程式可能失去流量入口的擔憂。但該行認為「豆包」助理的推廣存在挑戰。大型智能手機OEM與超級應用程式更傾向於開發自有人工智能助理(own AI assistants)，而非依賴字節跳動。該行認為中國的超級應用程式更具主導性。 大摩表示持續看好中國應用程式在AI投資上的機會，包括騰訊(最佳AI應用代理)、阿里巴巴(最佳AI基礎設施)及美圖(AI多模態受益者)。 「豆包」智能手機AI助理是節跳動開發了深度嵌入智能手機作業系統的豆包AI助理，並釋出展示影片。在展示中，AI助理展現了以下能力，包括互動功能

AASTOCKS ・ 15 小時前