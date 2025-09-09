專訪｜吳肇軒：世間太多紛擾，食字笑話何必求意義
BNO簽證｜英國國會辯論網上聯署 官員無明確回應居住期會否變「10+1」
【Now新聞台】英國工黨政府有意收緊簽證移民居住年期規定，引起港人團體及議員關注。但官員在國會辯論上，未有明確回應現行BNO簽證「5+1」制度會否變為「10+1」，僅強調會繼續聽取港人意見。
英國國會周一在西敏大廳舉行辯論，回應港人及移民團體發起請願，要求維持BNO和技術勞工簽證「5+1」申請入籍的現行措施。
英國工黨下議員弗里思：「提到的BNO移民途徑問題上，將定居期由5年加到10年，讓我們看起來在搬龍門。」
三小時辯論，有多名來自港人聚居選區的議員出席發言，反對工黨政府將BNO簽證的定居門檻，由「5+1」提高到「10+1」。
英國自由民主黨下議員迪安：「這移民政策出台時，中共曾警告BNO簽證申請者說英國不可信，若我們現在真的搬龍門，我們將向北京外宣送大禮。」
英國上屆政府在2020年推出BNO簽證移民計劃，申請者和親屬在英國住滿「5+1」年後，可分別申請居留權及入籍。至今有22.5萬人申請獲批，當中超過16萬人已抵達英國。
但去年上台首相的施紀賢領導的工黨政府，5月發表收緊移民規則的白皮書，提出將各項簽證申請永久居留所訂的定居年期門檻，由5年提升至10年，令已經在當地的移民入籍之路突添變數。
英國邊境安全及庇護部國務大臣諾里斯：「政府繼續堅定支持在英港人及即將抵英的港人，BNO簽證承諾不變，我們將繼續歡迎港人。但我也明白，能夠獲取定居資格對港人社區至關重要，故此我保證會聽取有關定居途徑的意見，一直如是。在此期間，現行BNO定居規則會繼續適用。」
官員代表出席國會辯論時，無明確回應政府是否打算將BNO簽證由「5+1」改為「10+1」，僅重申要好好管控移民制度。
#要聞
