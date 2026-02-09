BNO︱英擴大移民簽證資格 持有人回歸前未成年子女 獲准獨立申請 料2.6萬人受惠︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英今早被判刑20年，數小時後，英國即擴大BNO簽證資格。英國《衛報》今午報道，內政部發言人確認，BNO持有人1997年回歸前未滿18歲的子女，現合資格獨立申請BNO簽證，亦無須依附父母。今次擴大計劃後，內政部料未來五年將有2.6萬人抵英。

內政大臣：永遠履行對港人歷史承諾

《衛報》引述內政大臣謝柏娜（Shabana Mahmood）稱，自2021年以來，英國已為近17萬港人提供避風港，現正擴大簽證資格，讓更多家庭來英建立新生活：「這個國家將永遠履行對香港人的歷史承諾。雖然我們必須恢復邊境秩序和控制（移民），但英國人永遠歡迎真正需要庇護的人。」外交大臣顧綺慧（Yvette Cooper）則指，本屆政府堅定不移支持香港人，「這正是我們確保因年齡問題而錯失保護的年輕人，如今能被納入計劃的原因。」

英國2020年宣布推出BNO簽證計劃，據報目前逾23萬人獲批簽證，近17萬人已移居英國。報道指，根據此前安排，同一家庭不同年份出生的子女或有不同待遇，今次擴充計劃則填補了此漏洞。

報道來源：英國《衛報》