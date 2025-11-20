Trip.com酒店減$500、機票減$200
BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排 英語要求提升至 B2 水平｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國政府內政部在當地時間周四（20 日）公布最新移民政策諮詢文件，將合法移民永居門檻由原本 5 年增加到 10 年至 20 年；至於香港人最關注的英國國民（海外）簽證（BN(O) Visa）計劃，文件已先行確認會維持「5 + 1」的安排，簽證持有人在英國居住滿 5 年可以獲永久居留權，再居住 1 年可登記成為英國公民（British Citizen）。不過，諮詢文件同時列出不同移英人士都要符合申請永居的基本要求（mandatory requirements），包括沒有犯罪紀錄，英語水平達到 B2，以及有繳交入息稅等。
目前，BN(O) 簽證的申請定居人士語言要求為 B1 水平，意味着英國政府將會提高要求，而英語 B1 水平相當於英國中等教育普通證書（GCSE），至於 B2 水平就相當於英國普通教育高級程度證書（A-Level）。
英國政府：全力支持 BN(O) 簽證途徑
內政部在諮詢文件提到，英國政府始終堅定支持在英港人，政府並全力支持 BN(O) 簽證途徑，繼續歡迎香港居民；他們並且充分認可港人已為英國作出重大貢獻，以及他們未來將繼續發揮的作用，因此持有 BN(O) 簽證的人士在英國居住滿 5 年後仍然可申請永居。
交稅要求須再作諮詢
今次諮詢文件針對英國不同的移居途徑，而文件已經為申請定居人士訂立基本要求，強調申請者必須滿足到最低強制性要求，才能夠獲得定居資格。根據文件的列表，申請定居人士需要有：
1）良好品格：沒有犯罪紀錄，另外申請者亦沒有身負訴訟程序、沒有國民保健（NHS）債務、稅金或其他政府債務等。
2）融入英國社會：申請人必須證明他們的英語能力符合要求。前述的要求是指達致《歐洲語言共同參考框架》（Common European Framework of Reference for Languages）的 B2 級水平。同時，申請人必須證明他們已經通過「Life in the UK」測驗。
3）貢獻英國社會：申請人有份貢獻政府庫房，意指申請人在過往 3 至 5 年的年收入達 12,570 英鎊或以上，即符合薪俸稅和國民保險（NIC）的繳納門檻，申請人如有其他種類收入則同樣適用。至於本項最終的連續繳稅要求，到底是過往 3 年、4 年或 5 年，須經諮詢後方得出最終結論。
英國今次移民政策修訂的諮詢期將於 2026 年 2 月 12 日結束。內政大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）表示，預計會在 2026 年 4 月修改入境規則。
