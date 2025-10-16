BNP Paribas Exane 開始對 Tesla 進行評級，評為「表現不佳」

根據該公司的預測，Tesla 在 2030 年前仍然預計會有約 525,000 輛活躍的 Robotaxi。隨著 Tesla 在自動駕駛技術上的持續創新，這一數字將可能對未來的交通環境產生深遠影響。Tesla 將進一步推動無人駕駛技術的商業化，進一步提升其在市場上的競爭力。

Elon Musk 及其團隊的前瞻性思維使 Tesla 在自動駕駛領域中始終保持領先地位。隨著 Robotaxi 的推出，預計將會有越來越多的消費者接受這種新型的出行模式，進而改變傳統的交通運輸方式。這不僅能夠減少交通擁堵，還可能降低碳排放，對環境保護產生積極影響。

透過 Tesla 的創新，未來的交通系統可能變得更加高效和環保，從而為全球市場帶來更多的機遇與成長潛力。

