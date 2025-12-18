boAt Valour Ring 1 發佈，具備 15 天電池續航及多項健康監測功能

印度消費電子品牌 boAt 最近在印度發佈了其 Valour 子品牌下的 Ring 1 健身追蹤器。這款智能戒指採用鈦合金框架，重量介於 4 至 6 克之間，並提供 7 至 12 的尺碼選擇。

Valour Ring 1 配備 24 小時心率監測、HRV 追蹤、SpO2 測量、步伐追蹤、VO2 最大攝取量估算、皮膚溫度洞察和睡眠階段追蹤等功能。它支持超過 40 種運動模式，包括步行、跑步、騎自行車和力量訓練。

這款戒指具有 5 ATM 的防水等級，並且表面抗刮傷等級為 6H。它支援 Bluetooth 5.0 連接，並可搭配 boAt Crest 應用程式使用。根據 boAt 的說法，Valour Ring 1 在單次充電下可提供長達 15 天的電池壽命，而隨附的充電座可在 90 分鐘內完全充滿戒指。

此外，boAt 還會提供一個尺碼工具包，以確保合適的佩戴，並附贈一個價值 INR 5,000 的健康福利包。Valour Ring 1 以碳黑色啞光外觀提供，售價為 INR 11,999（約 $130 / 約 HK$ 1,014）。

