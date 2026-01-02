Bob林盛斌17歲大女低胸裙晒事業線去party 親回報導「唔係好deep」

林霏兒

「娛圈多仔公」林盛斌（Bob)同太太育有三女一子，大女林霏兒(Faye）已經步入17歲之齡，同唔少少女一樣開始識打扮，不時以性感衣著打扮示人，毫不吝嗇地展示豐滿身材。霏兒更試過喺社交平台大呻遭網民性騷擾，連老豆阿Bob都發長文回敬網民。

早前林霏兒喺社交平台再次post靚相，呢次係著起低胸吊帶裙喺的士車廂內留影，雖然以秀髮遮住胸前位置，但都見到條裙個deep V相當deep，擺埋咬手指直情展現超越年齡嘅成熟美。另一張相中疑似霏兒同朋友喺夜場環境影相留念，相信係霏兒嘅女生自信展露事業線，十分之索喎。

有傳媒cap圖報導後，林霏兒都有喺IG限動轉發，並寫道guys it’s not that deep I went to a X’mas ball (唔係好低胸啦，我去聖誕舞會啫），似乎唔太在意外界睇法。唔知阿Bob見到個女打扮得咁靚有咩睇法呢？

