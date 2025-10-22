專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
Bob林盛斌17歲大女被網民留言性騷擾 IG出Story反擊兼為香港女性發聲
「金牌司儀」林盛斌（Bob）與老婆黃乙頤（Pearl）於2007年結婚，育有3女1子，包括大女林霏兒（Faye）、二女林熹兒、三女林機兒及孻仔林道申，一家六口幸福美滿。唔經唔覺林霏兒已經17歲，被指係官恩娜與鄭欣宜嘅混合體，散發出陣陣「少女味」，不過佢近日喺社交網站透露被網民性騷擾。
林霏兒嘅衣著打扮一向火辣大膽，不時喺社交網站上載低胸吊帶衫靚相騷身材。Faye曾表示有意成為YouTuber，似乎有意隨爸爸步伐做幕前工作。前日（20日），Faye喺IG上載限時動態公開被網民以意淫字眼性騷擾。
林霏兒喺限時動態公開與該網民嘅對話，網民留言：「可以一X」，而林霏兒就回覆：「積下口德好」，點知呢位網民越寫越離譜：「積下陰道德啦你」。Faye喺截圖上以黑底紅字寫上「骯髒。過份。」並寫下：「控制唔到呢位仁兄講乜，但係其實我真係好多人愛，好多人錫㗎！What about you？I hope you get happier in life And loved.」。
之後，林霏兒再出限時動態，上載一張背影照，並為自己及希望可以為香港女性發聲，寫下：「anyways..不嬲都唔鍾意提起呢啲，但係當太過份，我認為過火，有必要講出嚟。Standing up for yourself is never wrong. I want to make this city, world a better place. Especially for girls in Hong Kong that feels unsafe and unprotected. I am here for you and I will root for you and stand with you. Again, Standing up for yourself is never wrong. Love, Faye (p.s. I Love You)」。
