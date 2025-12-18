Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Body Cream推薦｜搽身體乳常見四大誤區 把握「黃金三分鐘」！乾燥必買10款Body Cream 低至64折/網購Aveeno比香港平過半

近日香港天氣非常乾燥，每次洗臉、沖涼後，即刻感到皮膚爆拆、痕癢、甩皮，甚至泛紅！想好好呵護冬天乾燥肌的話，大家會想到搽身體乳，不過原來搽身體乳也有講究，最好吸收原來是「這個時候」！Yahoo購物專員在文末列出不少人常犯的五大誤區，大家可以看看有沒有中。此外，更精選10款抵買body cream，有Aveeno、NIVEA、CeraVe、Cetaphil、彩豐行等人氣品牌，當中最平低至$32就買到！想知有邊幾款潤膚乳推薦，即看內文！

Body Cream推薦1）Aveeno保濕潤膚乳

對於乾敏肌，保濕潤膚乳最緊要是零刺激，而且要無香料、低致敏性，先不會令肌膚「愈搽愈乾」。Amazon熱銷的Aveeno保濕潤膚乳，蘊含燕麥配方，質地清爽易吸收，可以紓緩肌膚敏感，滋潤度更高達24小時，一家大細都適合！現在Amazon折後低至$78，編輯望過香港原價$174，足足一半有多！

Aveeno保濕乳液

價錢：$78

SHOP NOW

Aveeno保濕乳液

Body Cream推薦2）CeraVe強效保濕乳液

同樣極受歡迎的CeraVe強效保濕潤膚乳，質地水潤，不油膩。產品蘊含透明質酸，可以修護乾敏肌膚天然屏障。而且無香料及低致敏性，也是編輯近期最愛的護膚乳液，沒有多餘的化學香味，而且皮膚吸收得很快，使用一段時間皮膚明顯變嫩滑！今次在Amazon入手只需$116即有大大支，CP值超高！

CeraVe強效保濕乳液

89折特價：$124｜ 原價：$140

SHOP NOW

CeraVe強效保濕乳液

Body Cream推薦3）NIVEA身體潤膚乳

非常抵買的NIVEA身體潤膚乳，質地輕盈保濕，可以做到長效鎖水效果！產品加入牛油果油、杏仁油及維他命E保濕抗氧化配方，十分滋潤！Amazon購買兩件只要$79，平均一件只需$39.5，入定幾支冬天用一流！

Nivea深層修護乳液 500mlx2

64折特價：$79｜ 原價：$124.3

SHOP NOW

Nivea深層修護乳液x2

Body Cream推薦4）Cetaphil 保濕潤膚乳

Cetaphil是十分暢銷的低致敏性保濕潤膚乳，產品蘊含天然保濕因子，可舒緩濕疹症狀，包括痕癢、紅腫及乾燥。而且body cream由面到腳都用得，懶人必備！現在入手有低至7折優惠，折後一件只需$140，超級抵買！

Cetaphil保濕乳液

7折特價：$140｜ 原價：$200

SHOP NOW

Cetaphil保濕乳液

Body Cream推薦5）Eucerin 深層修復潤膚乳

保濕度極高的Eucerin深層修復乳液，在iHerb上有四萬多好評。內裏蘊含α-羥基酸及天然保濕因子，可以達到24小時保濕鎖水，特別針對乾燥脫皮肌膚而設計，非常適合極乾肌及長期在戶外工作的人使用，iHerb首次購物只需要輸入優惠碼【NEW30】即可享有7折優惠，500ml只需$89，超超超級抵買！

Eucerin深層修復乳液 500ml

7折特價：$89｜ 原價：$127

SHOP NOW

Eucerin深層修復乳液 500ml

Body Cream推薦6）Vaseline滋養身體乳液

Vaseline身體潤膚乳系列價格親民又好用，這款配方加入甘油、經典凡士林及燕麥秸稈提取物，集保濕、修護、滋養於一身，清爽質地容易吸收，一向好評如潮！iHerb只需$56已經買到947毫升，性價比極高之選！

Vaseline滋養身體乳液

7折特價：$56｜ 原價：$80

SHOP NOW

Vaseline滋養身體乳液

Body Cream推薦7）Advanced Clinicals透明質酸乳霜

如果你在找一款身體、臉都可用的多功能乳液，那麼這款在iHerb上有超過24,000好評的Advanced Clinicals乳霜就非常適合你。裡面的主要成分是能夠為肌膚即時補水的透明質酸，還有加強肌膚屏障的乳木果油、維生素E、椰子油等成分，而且通過皮膚科醫生測試和敏感測試，大家可以放心使用！

Advanced Clinicals透明質酸乳霜

7折特價：$51｜ 原價：$73

SHOP NOW

Advanced Clinicals透明質酸乳霜

Body Cream推薦8）Burt's Bees蜂蜜體潤膚乳+唇膏+潤手霜Gift set

一提Burt's Bees，大家可能只是想起其潤唇膏，其實品牌的body lotion同樣有名！這款Gift set一次過有齊三款品牌皇牌產品，全部均加入牛奶、蜂蜜、維生素E、椰子油和葡萄籽油等成份，有效滋潤乾燥皮膚，一直是不少女生大愛品牌！

Burt's Bees Honey Pot Holiday Gift Set

95折特價：$210｜ 原價：$221

SHOP NOW

Burt's Bees Honey Pot Holiday Gift Set

Body Cream推薦9）Neutrogena身體保濕啫喱

對於害怕黏笠感的人，身體保濕啫喱就是最佳選擇！Neutrogena熱賣身體保濕啫喱，香港較少途徑可以買到，不少資深Amazon用家逢減價季都會大手入貨這款身體保濕啫喱。質地極致清爽，加入透明質酸成分，有效為肌膚鎖緊水份！

Hydro Boost Body Gel

74折特價：$93｜ 原價：$125

SHOP NOW

Hydro Boost Body Gel

Body Cream推薦10）彩豐行蘆薈燕麥溫和潤膚乳

數到至抵買，彩豐行推出的蘆薈燕麥系列就非常超值！燕麥可以有舒緩、滋潤及防護效果，香港乾燥天用一流！品牌當中的蘆薈燕麥溫和潤膚乳，除了基本的燕麥成份外，亦蘊含蘆薈及乳木果，有助肌膚表面形成鎖水保護膜，達至長效保濕滋潤。加上蘆薈燕麥系列產品不含類固醇、MIT及CMIT，可以有效紓緩皮膚炎症，就算大人及小朋友都可以用得安心！百佳購買只需$36，簡直cp值爆燈！

蘆薈燕麥溫和潤膚乳

買兩件後平均每件特價：$32｜ 原價：$35.9

SHOP NOW

蘆薈燕麥溫和潤膚乳

搽身體乳常見四大誤區！

1. 不要等皮膚乾了才搽

很多人喜歡穿好睡衣、刷完牙，甚至等頭髮吹乾後才慢悠悠地擦乳液。 此時皮膚表面的水分已經蒸發，角質層開始變硬，吸收力大打折扣。正確做法是把握洗澡後的「黃金3分鐘」。在浴室裡趁身體還微濕、帶著熱氣時立刻塗抹，乳液能更好地鎖住水分，保濕效果翻倍。

2. 用量不是越多越好

有人認為皮膚乾就厚厚抹上一層，甚至皮膚表面油膩膩的也不管。其實皮膚的吸收能力有限，過量的身體乳（尤其是滋潤型）會堵塞毛孔，導致背部或胸口長出「身體痘」。正確做法是手肘、膝蓋、腳跟等角質厚的部位可以多抹，但軀幹部位薄塗即可。如果擦完10分鐘後皮膚還是有粘膩感，說明用量太多了。

3. 一罐身體乳盡量不要搽全身

不少人喜歡拿身體乳來搽臉，或者全身每個部位都塗一樣的厚度。身體乳的油脂比例通常比面霜高，且可能含有香精等對臉部過於刺激的成分，容易導致臉部過敏或長粉刺。正確做法是臉和身體要分開保養，另外前胸和後背皮脂腺發達，應選擇清爽型；四肢則可選用較滋潤的款式。

4. 不能只有冬天才搽

不要只有在換季脫皮或冬天乾癢時才想起身體乳，一年四季都需要身體乳來保養，例如夏天吹冷氣會帶走皮膚水分，且紫外線傷害也會讓皮膚老化粗糙。保養應是一年四季的功課，夏天可以換成質地清爽的「身體乳液」或「保濕凝露」，冬天則改用質地厚重的霜狀質地的護膚品。

不要等穿完衣服，身體皮膚乾後才開始搽身體乳。

