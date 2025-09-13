BOE 發佈全新 IPS LCD 顯示技術供智慧手機使用

BOE Technology Group（前身為北京東方電子集團）是當前最大和最具生產力的手機顯示器製造商之一，也是全球最大的 LCD、OLED 和柔性顯示器製造商之一。

BOE 最近發佈了一款先進的 ADS Pro（IPS LCD）顯示屏，專為智能手機設計。這款顯示屏尺寸為 6.74 吋，解析度為 2720 × 1224 像素，像素密度約為 443 ppi，顯示效果非常清晰。該顯示屏將提供 120Hz 或 144Hz 的可變刷新率，這裡的可變是指固定步進，可能包括 30Hz、60Hz、90Hz 以及 120Hz/144Hz。

此外，這款令人印象深刻的新面板承諾能夠達到約 1,500 nits 的峰值全顯示亮度。與類似面板相比，其功耗減少約 20%。

預計新款 ADS Pro 顯示屏將在價格約為 150 歐元（約 HK$ 1,170）的入門級手機中出現。

