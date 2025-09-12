Charlie Kirk中槍亡 回顧31歲保守派新星冒起歷程
Boeing 使用 3D 列印技術製作太陽能電池板，縮短衛星建造時間 50%
波音（Boeing）近日公佈了一種全新的太陽能陣列基板製造方法，這項創新有望顯著加快衛星的生產速度。根據波音的說法，透過使用 3D 列印技術，該公司能夠將典型太陽能陣列翼計劃的複合材料建造時間縮短多達六個月。這意味著生產速度相比現有的周期時間可以提高多達 50%，將增材製造轉化為衛星星座的一個重要優勢。這一改進不僅能加速衛星的生產，還能提升其在太空中的性能和應用。
波音的工程測試已經完成，並且目前正在進入公司的資格認證過程，以便為客戶的任務做好準備。首批採用 3D 列印技術的太陽能陣列將配備 Spectrolab 的太陽能電池，並將搭載於由 Millennium Space Systems 建造的小型衛星上。這兩個子公司均隸屬於波音的太空任務系統組織。波音太空任務系統副總裁米歇爾·帕克（Michelle Parker）表示：「電力設置決定了任務的步伐。我們跨越企業引入了效率和新技術，以加快進度。」
新的設計使波音能夠將線束通道和連接點的特徵直接列印到每個面板中。這樣一來，便能消除數十個獨立部件、長交貨期的工具和精細的粘接步驟。取而代之的是，單一剛性基板將所有部件整合為一個強固且精確的整體。波音表示，這種平行建造過程將列印結構與模塊化太陽能技術相結合，並在 Spectrolab 實現機器人輔助組裝和自動檢查，進一步減少了交接，從而提升了一致性和速度。這樣的結果是，陣列可以在太陽能電池生產的同時組裝，減少了交貨時間，並支持更高的生產率。
波音的這一方法旨在從小型衛星擴展到更大型的平台，包括波音的 702 類太空船。根據公司的預測，市場將在 2026 年推出相關產品。波音至今已在其產品線中融入了超過 150,000 個 3D 列印部件，包括每個寬頻全球衛星通信（WGS）衛星中超過 1,000 個射頻部件。幾條小型衛星產品線也採用了完全 3D 列印的結構。波音科技創新部材料與結構副總裁梅莉莎·奧姆（Melissa Orme）表示：「在波音擴大增材製造的同時，我們不僅是在減少時間和成本，更是在提升性能。」通過將合格材料與通用數字線路和高生產率相結合，公司能夠減輕結構重量，創造新穎設計，並在各個計劃中重複成功。
波音認為，將增材製造與模塊化太陽能技術相結合，將使衛星的建造和部署速度加快，為客戶提供更高的在軌韌性。作為全球領先的航空航天製造商和美國主要出口商，波音為超過 150 個國家開發商業飛機、國防產品和太空系統，其員工和供應鏈持續推動創新，將增材製造技術更深入地應用於太空硬件的開發中。
