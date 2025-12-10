Bombardier 首架 Global 8000 正式交付，標誌商業航空新里程碑

加拿大的 Bombardier 在週一於安大略省米西索加的組裝中心交付了首架 Global 8000，這一事件標誌著商業航空的一個重要時刻。活動吸引了員工、官員和來賓，為這款自 Concorde 以來最快的民用飛機的首飛奠定了基礎。這一里程碑也確認了該公司在經過多年開發和測試後，推進新旗艦飛機投入服務的決心。

首位交付者 Patrick Dovigi 曾是一位加拿大職業冰球運動員，後來在商業領域取得了成功。Global 8000 取代了其前作 Global 7500，並在性能上有了更高的提升。航空公司確認，該飛機的速度可達到 Mach 0.95，使其成為市場上最快的私人飛機。公司還強調了其 8,000 海里的航程，這一數字在今年早些時候的一次長途測試中得到了驗證。這樣的距離使得 Global 8000 能夠在更多的全球城市之間進行不間斷飛行，超過任何競爭對手的商務飛機。

該飛機還配備了精緻的 Smooth Flex Wing，並且有前緣襟翼設計，以改善降落性能。工程師表示，這種配置使得該飛機能夠使用更多跑道，並且其起降能力與更小型的飛機相似。

在設計上，加拿大的飛機製造商優先考慮了客艙的舒適度。Global 8000 在 41,000 英尺的巡航高度下，保持 2,691 英尺的客艙高度。根據公司說法，這樣的設計減少了身體的壓力，幫助乘客在到達目的地時感到更少的疲勞。Pur Air 系統每 90 秒刷新一次客艙的空氣循環，而 Soleil 生理光照系統則在飛行過程中調整光照，以支持自然的睡眠模式。客艙的座椅採用了 Nuage 設計，能夠適應身體，減少背部壓力。此外，該飛機設有四個獨立的生活區域和一個專門的機組人員休息區，為長時間的不間斷飛行提供了更多的空間。

Bombardier 的領導者表示，這架飛機的到來是持續的工程和製造努力的結果。總裁兼首席執行官 Éric Martel 表示：“對於我們 Bombardier 的 18,000 名員工來說，Global 8000 的投入服務所帶來的驕傲與興奮無法用言語形容。每一項創新和每一個細節都體現了我們團隊的辛勤工作、創造力和奉獻精神。這架革命性的飛機正在重新定義商業航空的格局，憑藉其創新設計、標誌性的平穩駕駛、無與倫比的性能，以及對客戶的承諾。”

高級副總裁 Stephen McCullough 補充道，這一天標誌著一個重要成就。他表示：“今天的慶祝活動是我們才華橫溢的員工和供應商共同努力的明證，他們使得 Global 8000 成為業界速度、航程和客艙舒適度的新標準。這對於 Bombardier、我們的供應商以及數千名每天都對這個項目全心投入的專業人士來說，確實是一個歷史性的時刻。”

該公司在今年早些時候完成了飛機的試飛計劃，並於七月宣布 Global 8000 按計劃達到了性能目標。運輸加拿大於十一月授予類別認證，目前尚待美國聯邦航空局和歐洲航空安全局的認證。Global 8000 現在已成為 Bombardier 的頂級型號，其高速度、長航程和先進的客艙系統，使其適合希望在最大舒適度下進行廣泛旅行的客戶。

