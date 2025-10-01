Boring Company 在納什維爾機場附近購置土地，音樂城市迴圈項目持續推進

Elon Musk 所屬的 The Boring Company 最近在納什維爾購得首塊土地，這標誌著其音樂城市環線（Music City Loop）項目的邁進一步。根據戴維森縣的記錄，該隧道初創公司於 9 月 23 日透過其位於內華達州的 LLC FJ Pads 購買了位於 200 Jupiter Drive 的 0.84 英畝土地，交易金額為 $937,812 / 約 HK$ 7,306,000。該處地點距納什維爾國際機場不到半英里，目前上面有一間教堂和停車場。

此次土地交易對於土地所有者，即牧師 Migel Seda 及其妻子 Euralia 來說，實際上是價值的重大提升，因為該土地在 2016 年以僅 $210,000 / 約 HK$ 1,638,000 的價格購得。根據《The Tennessean》的報導，這相當於 347% 的增值。雖然 The Boring Company 尚未透露該土地的具體用途，但由於其靠近機場，Tesla 社區的成員們推測，這可能會作為音樂環線建設的臨時場地或運營中心。

The Boring Company 為該土地支付的價格並不令人驚訝，因為 Elon Musk 的公司一向以支付高於市場價的方式購置房地產。然而，賣方和隧道初創公司對於此次購買均未發表評論。

在 2025 年 7 月，The Boring Company 宣布計劃建設音樂城市環線，這是一條 9.5 英里長的地下交通隧道，將納什維爾市中心與納什維爾國際機場連接起來。該系統旨在為通勤者提供快速、無擁堵的出行體驗，預期環線系統將於 2026 年春季啟用。“音樂城市環線將連接市中心和會議中心至納什維爾國際機場，預計 transit 時間約為 8 分鐘——沿著州擁有的道路下方的地下隧道行駛，”The Boring Company 在項目的官方網站上指出。

田納西州州長 Bill Lee 表達了對音樂城市環線的熱情。“通過利用像 The Boring Company 這樣的私營企業的創新，我們正在探索作為一個州無法獨自實現的可能性。這種潛在的夥伴關係代表了未來田納西州交通運輸的前瞻性和財政負責任的做法。”

這一系列的發展不僅顯示了 The Boring Company 在城市基建中的野心，也讓人們看到了 Tesla 及其創新對於未來交通運輸的潛在影響。隨著音樂城市環線的推進，未來城市交通的模式或許將因 Tesla 的創新而發生根本性的變革。

