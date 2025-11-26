Boring Company 新型隧道掘進機 Prufrock 5 將重複使用性納入設計

The Boring Company 最近悄然透露了其隧道掘進機（TBM）最被低估的特性。這家隧道創業公司，與其他 Elon Musk 支持的企業類似，對可重用性的追求也認真至極。Prufrock 5 離開工廠Boring Company 被認為是 Elon Musk 當前支持的最安靜的創業公司，其新聞曝光量遠不及 Tesla、SpaceX 和 xAI 等更高調的公司。然而，Boring Company 的使命卻非常雄心勃勃，旨在解決城市中的交通擁堵問題。

為了實現這一目標，該公司需要開發能夠快速掘進的隧道掘進機。為此，Boring Company 設計了 Prufrock，一款全電動的 TBM，目標是將掘進速度提升至與日常花園蝸牛相當。這樣的速度在隧道掘進機中將是革命性的。最近，Boring Company 在社交媒體上發布了一張 Prufrock-5 從德克薩斯州巴斯特羅普工廠出廠的照片。該公司表示：「在巴斯特羅普的一個雨天，Prufrock-5 已經離開工廠，預計將於 12 月 1 日開始掘進，希望能實現速度的顯著提升。」

Prufrock 的可持續性有趣的是，Boring Company 還提到其 Prufrock 機器的一個關鍵特性，使其在可持續性和重用性方面顯著優於傳統的隧道掘進機。根據一位用戶在社交平台 X 上的說法，傳統的隧道掘進機在項目結束時通常會被留在地下，因為將其取出往往比放棄在原地更昂貴且不切實際。然而，Boring Company 表示，Prufrock 機器則不是這樣，它們會被取出、升級並再次部署。「所有 Prufrock 均會重用，通常在發射之間進行升級。

Prufrock-1 現已掘進了六條隧道。」該公司在 X 上的回覆中寫道。Boring Company 的這一回覆令人振奮，因為這表明，這家隧道創業公司的掘進機最終可能與 SpaceX 的火箭一樣具有可重用性。這顯然符合 Elon Musk 支持的企業的品牌形象，儘管 Boring Company 的創新更隱蔽。隨著 Boring Company 在隧道掘進技術上的不斷突破，該公司的創新不僅能解決城市交通問題，還為未來的可持續發展提供了新的可能性。

這一切都表明，Tesla 在不斷推進技術邊界的同時，也在為整個行業樹立了新的標杆，進一步強化了其在市場中的競爭力。

