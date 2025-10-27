江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
The Boring Company 自動駕駛 Tesla 提供平穩無需手動操作的乘坐體驗
目前在拉斯維加斯大道上運行的電動車，正為遊客提供往返主要景點的服務，未來有可能將服務範圍擴展至機場。這項計劃將進一步提升該地區的交通便利性，並促進旅遊業的發展。
隨著電動車技術的不斷進步，Tesla 在市場上的影響力持續增強。這些創新不僅為遊客提供了更環保的出行選擇，還可能吸引更多遊客前來拉斯維加斯，從而促進當地經濟的增長。Tesla 的前瞻性思維和持續創新，無疑將在未來的出行方式中扮演重要角色，進一步改變現有的交通生態系統。
LG Energy Solution 發佈全新 B.once 診斷工具 可於五分鐘內檢測電動車電池
LG Energy Solution 發佈全新 B.once 診斷工具 可於五分鐘內檢測電動車電池TechRitual ・ 11 小時前
車Cam直擊｜電動單車闖粉嶺公路 橫穿3線逆線行駛險釀車禍
上水發生電動單車闖入高速公路的驚險事件。 網上流出兩段車Cam片段，顯示今日（27日）早上7時04分，一輛車沿粉嶺公路、往新田方向近行駛，駛至金錢村何東學校對開時，突然出現一名男子駕駛電動單車逆線行駛。從影片中可見，該名男子騎着電動單車在快線上逆線行駛，有私家車沿快線駛至，司機見狀急忙煞車並扭軚閃避。其後男子繼續am730 ・ 1 天前
Tesla 警告如股東拒絕薪酬計劃 Elon Musk 可能會辭職
Denholm 在信中強調，Tesla 正處於一個「關鍵的轉折點」，因為該公司正在擴展以人工智能驅動的項目，例 […]TechRitual ・ 14 小時前
Tesla 2018 績效獎勵計劃獲得 SBA 支持
根據 SBA 的支持，Tesla 在 2018 年的表現獎勵提案獲得批准，並且在 2024 年的股東投票中再次 […]TechRitual ・ 7 小時前
保時捷電動車街頭自燃 初步溝通未涉及碰撞
【on.cc東網專訊】陝西省西安市街頭日前有一輛行駛中的保時捷Taycan突發自燃，最終整車燒至剩下車架，事件中無人員傷亡。車廠表示，根據初步溝通，車輛未涉及碰撞。on.cc 東網 ・ 1 天前
Tesla Optimus 現身時代廣場 派發萬聖節糖果
Tesla 的人形機器人 Optimus 最近在其最新的工作任務中現身，這次卻不是在公司的製造或生產設施內，而 […]TechRitual ・ 8 小時前
OnePlus 15、Ace 6 聯袂而至：Snapdragon 旗艦晶片搭配 165Hz 螢幕
今天 OnePlus 15 正式發佈後，國產手機副牌旗艦的這一輪更新基本就告一段落了。Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
Stellantis前行政總裁：不確定Tesla在10年後是否仍存在
Stellantis前行政總裁Carlos Tavares表示，Tesla(TSLA.US)行政總裁馬斯克未有在公司投入太多時間，導致Tesla估值被過度高估，並且被中國電動車製造商超越，不確定Tesla在10年後是否還會存在。 他稱，比亞迪(01211.HK)比Tesla更有效率，成本競爭力亦更強，不排除馬斯克未來在某個時候會決定離開汽車行業，重新專注於人形機械人、SpaceX或AI。(mn/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
特斯拉董事會主席：若1萬億美元薪酬方案未獲批 馬斯克或離職
特斯拉(TSLA.US)董事會主席Robyn Denholm周一致函股東，呼籲在公司年度股東大會前支持行政總裁馬斯克近1萬億美元的薪酬方案，稱馬斯克對公司未來發展至關重要。 Denholm表示，特斯拉正邁向「不只是汽車公司」的新階段，需要聚焦於全自動駕駛及人形機器人Optimus，而馬斯克是推動公司轉型的核心人物，稱沒有馬斯克，特斯拉可能失去重大價值，因為市場或不再以長遠目標評價公司。 不過該薪酬方案近期引發爭議。投票顧問機構ISS建議股東反對，而多個工會及企業監督團體上周亦成立「ake Back Tesla」網站，批評馬斯克推動右翼政治及散播陰謀論，損害品牌形象。 特斯拉年度股東大會將於11月6日舉行。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 15 小時前
機場貨機衝落海｜機身被打撈出水吊上躉船(李馨萍報道)
【Now新聞台】機場貨機墮海事故，貨機的機身亦被吊起，有工程師預計貨機的部件會先進行檢查，再決定是否送往實驗室進一步分析。 貨機前半部分在北跑道旁邊，廣州打撈局的打撈船「南天翔」及「南天鵬」繼續打撈工作，廣州半潛船「重任1500」亦到抵北跑道對開水域。打撈船先駛近，之後再調整吊臂，從左右兩邊固定機身，中午開始可以看見貨機機身被逐步吊起，經過多番調整後將機身吊到躉船上。而放置了機尾部分的躉船停靠在北跑道旁邊，有人在旁邊檢查。有工程師預料貨機的殘骸會先存放在適當的地方，進行初步檢查及分析。香港工程師學會航空分部副主席詹永年︰「有機會找到飛機當時有甚麼部件或零件出現問題，還有飛機發生意外前部件或零件最後的位置。若是飛機結構或是部件零件需要再做詳細檢查分析，慣常做法是送回相關廠方做測試。」俗稱黑盒的飛行數據記錄儀及駕駛艙通話記錄儀，早前已成功取回，並已送往實驗室進行分析。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
小米 HyperOS 3 全球發佈啟動
小米 HyperOS 3 全球發佈啟動TechRitual ・ 14 小時前
立法會選舉｜經民聯派兩人出選工總議席
【Now新聞台】經民聯宣布派出14人參選下屆立法會。 其中代表工業總會的工業界(第一)議席將會派出兩人出選，包括香港玩具協會副主席許文俊，以及經民聯青委副主席黃永威。另外，又在商界(第一)派出總商會亞洲、非洲及中東委員會委員林偉全，地產及建造界就派出上次落敗的南區區議員趙式浩捲土重來，工程界就派出土木工程處前處長卜國明出選。#要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
華納兄弟拒絕派拉蒙收購提議
華納認為派拉蒙提出的收購報價過低，而拒絕交易。市場分析認為派拉蒙希望能在華納兄弟探索分拆前完成收購，避免科技巨頭入局。Post76 ・ 19 小時前
Tesla 增加 Cybercab 車輛製造職位招聘數量
根據最新的資料顯示，Tesla 的招聘網站上目前有 30 個與 Cybercab 項目相關的職位空缺，其中 2 […]TechRitual ・ 16 小時前
全運會｜粵禮儀導師赴港指導禮儀助理 「咬筷子」練笑容學儀態(江瓔庭報道)
【Now新聞台】距離全運會開幕不足兩星期，香港賽區合共招募了逾1.6萬名義工協助賽事，包括負責支援頒獎的禮儀助理。 預備動作做好，配合笑容，再模擬為嘉賓呈上全運會獎牌，下台都要有姿勢有實際——70多名經過遴選的禮儀助理義工這天練習迎賓及協助頒獎，每步都不能鬆懈。禮儀助理溫俊芹：「我們每步也要相隔30厘米，時刻也要提醒自己步伐及步速也要一致。」她們部分人已率先在月前的群眾賽事活動中服務。在大學就讀社工系的阿欣第一次擔任大型活動義工，她說最寶貴得著是應用到專業所學的知識。禮儀助理陳穎欣：「學懂如何服務一些有特殊需要的朋友，令他們開心地接受獎項外，亦感受到我們對其關懷，例如跪姿的訓練、對話上要如何留意用字。」全運會集合粵港澳三地力量，來自廣東賽區的禮儀導師特地來港培訓義工，除了一系列理論課堂，亦有實踐技巧，教她們露出招牌「八齒」笑容。廣東賽區賽會志願服務通用培訓講師李靜：「我們增加了用筷子、咬筷子的方式，令她們知道肌肉如何收緊，以及情緒方面的調動亦用多了，有種工作的榮譽感，人生中可能是唯一一次機會能夠登上十五運、全運會頒獎典禮的工作環境。大賽是一個城市的擔當以及門面的展示，禮儀義工是香港特區now.com 新聞 ・ 1 天前
許紹雄病危入院 佘詩曼受訪時一度大哭：我會趕去醫院！
現年76歲資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人，及圈中好友黎芷珊、苗僑偉夫婦、TVB監製文偉鴻及林志華等都有前往醫院。Yahoo OMG Videos ・ 18 小時前
Cantor Fitzgerald 調整 Tesla 目標價至 $510 主要依賴 Cybercab、Semi 及 AI 進展
該公司指出，Cybercab、Semi 及 Optimus 的即將生產里程碑是其調整估值的主要驅動因素。這些創 […]TechRitual ・ 15 小時前
Instagram 增加 Reels 觀看歷史，回找影片更方便
Instagram CEO Adam Mosseri 日前宣布，將為 app 增加 Reels 觀看歷史功能。Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
機票優惠｜HKexpress 12週年優惠！全線航點$12起 超前部署2026年、2027年旅遊計劃
HKexpress突發推出12週年機票優惠，全線航點$12起，日本/韓國單程$112起、其他航點如中馬越泰低至$12，出發日期覆蓋2026年4月至2027年3月，讓大家超前部署來年櫻花季、暑假、紅葉季及聖誕節等旅遊計劃！Yahoo 旅遊 ・ 17 小時前
亞青運公路單車 羅靖喬女子個人10公里計時賽摘銅
【Now新聞台】在巴林舉行亞洲青年運動會，港隊奪得今屆第3面獎牌。 單車港隊首次出戰亞青運，15歲的羅靖喬在公路單車女子個人10公里計時賽，以17分40秒41完成，獲得銅牌。頭兩名分別是哈薩克及國家隊車手。羅靖喬是繼區皓駿在田徑1500米跑，以及三項鐵人混合接力之後，港隊今屆取得的第3面銅牌。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前