The Boring Company 自動駕駛 Tesla 提供平穩無需手動操作的乘坐體驗

目前在拉斯維加斯大道上運行的電動車，正為遊客提供往返主要景點的服務，未來有可能將服務範圍擴展至機場。這項計劃將進一步提升該地區的交通便利性，並促進旅遊業的發展。

隨著電動車技術的不斷進步，Tesla 在市場上的影響力持續增強。這些創新不僅為遊客提供了更環保的出行選擇，還可能吸引更多遊客前來拉斯維加斯，從而促進當地經濟的增長。Tesla 的前瞻性思維和持續創新，無疑將在未來的出行方式中扮演重要角色，進一步改變現有的交通生態系統。

