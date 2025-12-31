宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
Boring Company 開展拉斯維加斯機場地下交通服務
隨著科技的不斷進步，The Boring Company 最近在拉斯維加斯的地鐵系統上邁出了重要一步，開始了有限的 Vegas Loop 服務，直達哈里·里德國際機場。這標誌著 Loop 車輛首次可以合法進入機場路邊接送區。機場官員確認，監管機構上週已批准 The Boring Company 的自動車輛識別許可證，這使得 Loop 車輛能在受控條件下在機場內運行。
目前，這項服務僅支持出發，車輛每天在上午 10 時至晚上 9 時之間，將乘客送至出發口。機場工作人員僅在每輛 Loop 車輛安裝了發射器後，才會允許乘客上車。完成這個步驟後，乘客將從 1 號和 3 號航站樓的零層區域上車，這些地點目前也有豪華轎車和接駁服務在運行。
Vegas Loop 的票價約為 12 美元 / 約 HK$ 93，乘客可以從 Resorts World Las Vegas 或 Westgate 前往 1 號或 3 號航站樓。每趟旅程都結合了隧道和地面駕駛的部分。目前，Loop 系統尚未在機場下方運行，車輛必須在市區街道上完成旅程。
早在今年，內華達州的交通管理機構便批准了這一設置，限制了每趟旅程的地面駕駛距離為 4 英里。每條路線仍必須包含隧道部分。儘管存在這些限制，機場接入卻標誌著一項顯著的擴展。至今為止，Vegas Loop 主要服務於會議區域和附近的度假村。
目前，Vegas Loop 擁有超過 10 英里的完成隧道，其中約 4 英里提供主動乘客服務。車站現已在 Encore、Resorts World、Westgate 及拉斯維加斯會議中心的多個地點運行，這些地點都在機場的 4 英里範圍內，這有助於早期實現機場接入。
The Boring Company 表示，當前的設置僅代表過渡階段，而非最終產品。公司正在建設 2.25 英里長的機場連接雙隧道，並計劃在 2026 年第一季度啟用。完工後，大部分機場旅程將轉入地下，這一變化將減少地面交通並改善旅行時間。機場連接線將與正在建設的 Paradise Road 下的 University Center Loop 相連，計劃停靠地點包括 UNLV 附近、Las Vegas Virgin 酒店及 Sphere 區域。
隨著 Vegas Loop 的全面建設，最終計劃擴展至 68 英里，並設置 104 個車站，將拉斯維加斯大道、市中心、唐人街、Allegiant 體育場及機場連接成一個完整的網絡。此次機場的啟用恰逢 CES 展會前夕，這對每年一月湧入的遊客來說，是一次早期的體驗，展示了 Loop 旅行如何在不久的將來改變機場與拉斯維加斯大道之間的出行方式。
