Bose 推出 QuietComfort 消噪耳機 Ultra（第 2 代）

最新旗艦

Bose 最新旗艦主動降噪無線耳機 Bose QuietComfort 消噪耳機 Ultra 正式登場，作為首代 QC Ultra Headphones 的後繼型號，今次針對音質、降噪同功能進行全方位升級。

降噪再強化

新一代耳機雖然沿用同款驅動單元，但透過數碼訊號處理同調音改良，聲稱能提供更深沉低頻、更自然高音及高音量下更清晰的表現。降噪方面，Bose 引入更新演算法，令 Aware Mode 面對突發噪音時更自然；同時首次支援完全關閉降噪功能。

新增 USB-C 有線及影院模式

耳機首次支援 USB-C 有線播放，可輸出最高 16-bit/48kHz 無損音訊，亦可減低延遲以迎合遊戲需要。Bose 自家 Immersive Audio 亦加入 Cinema Mode，模擬前置音場效果，令對白更清晰。

電池續航與設計

續航力提升至 30 小時（開啟 ANC），關閉降噪可達 45 小時，較上代 24 小時更長。耳機外觀加入金屬飾件，並配備柔軟耳墊，主打輕盈貼合與長時間舒適佩戴；耳機亦可摺平方便攜帶。

定價資訊

Bose QuietComfort 消噪耳機 Ultra 提供黑色、霧白色、浮木沙色、午夜紫色四種配色，定價 HK$3,799，現正發售。

查詢：https://www.bose.hk/zh_hk/index.html

