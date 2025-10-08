Bose QuietComfort 直降 57 折至歷史低價，享受 頂級降噪｜Amazon Prime Day優惠2025

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Bose QuietComfort 直降 57 折至歷史低價，享受頂級降噪

Amazon Prime Day 優惠進行得如火如荼，Yahoo Tech 繼續為大家緊貼更新抵買的電子用品，而其中 Bose QuietComfort 頭戴式耳機破天荒直降至 57 折，創下歷史新低價！只需 US$199（約 HK$1,549) 就能入手，絕對是讓頂級降噪體驗走入日常的絕佳機會。

Bose QuietComfort 無線消噪耳機

Bose QuietComfort 頭戴式耳機提供經典黑、晨霧白和限量版暮光藍等多種顏色選擇，耳罩軟墊設計確保舒適貼合，長時間使用也能保持舒適感。Bose 的 TriPort 聲學耳機結構提高了音量而不需增加耳罩體積，實現更小巧、輕盈的設計，同時提升聲效和主動式消噪效果。耳機的可調式均衡器提供優化的高中低音，確保音質的平衡。

耳機的寧靜模式利用先進的主動式和被動式消噪技術，有效隔絕外界干擾，讓用戶能夠專注於音樂。對於需要集中注意力的場合，通透模式則允許環境聲音進入，方便用戶與周圍進行互動。此外，自訂模式讓用戶可以自由調整消噪功能，並新增防風技術以減少風聲干擾。

耳機配備內置麥克風的音訊線，即使在無藍牙連接的情況下也能即插即聽。一次充電可提供長達 24 小時的續航時間，快速充電 15 分鐘則可獲得長達 4 小時的播放時間。多點連接技術允許同時連接兩部裝置，方便在觀看影片時自動接聽來電。

Amazon 特價 US$199（約 HK$1,549，需集運 ）｜原價 US $349

立即購買

