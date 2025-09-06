Bose QuietComfort Ultra (2nd Gen) 發佈：USB-C 音頻與續航力提升

Bose 正式發佈其第二代 QuietComfort Ultra 無線耳機，這是其受歡迎的降噪系列最新成員。在保留該系列著名音質及行業領先的主動噪聲取消技術（ANC）的同時，新版本還新增了 USB-C 音頻功能，這在上一代產品中是明顯缺失的。此外，耳機仍然保留了 2.5 毫米耳機插孔，隨機附送一條 2.5 毫米至 3.5 毫米的音頻線。

新款 QC Ultra（第二代）在外觀上與前身相似，但在內部卻實施了多項關鍵提升。Bose 的專有 CustomTune 技術現在運作得更加有效，能自動調整音效表現和降噪效果，以適應每個耳朵的獨特形狀。

產品 價格 Bose QuietComfort Ultra (2nd Gen) $450 / 約 HK$ 3,510

Bose 表示，使用者可以期待卓越的降噪效果，有效消除任何環境中的干擾。此外，改進的 Aware 模式能提供更自然的環境音效。Bose 還引入了一種新的 Cinema 模式，擁有更寬廣的聲場和清晰的對話重現。

QC Ultra（第二代）支持 Bluetooth 5.4 及 SBC、AAC 和 Qualcomm AptX Adaptive 音頻編解碼器。電池壽命略有提升，開啟 ANC 時可提供最多 30 小時的聆聽時間，關閉 ANC 時則可達 45 小時。

Bose QuietComfort Ultra（第二代）有多種顏色可選，包括黑色、午夜紫、漂流沙和白色。該耳機的發售已定於十月初。

