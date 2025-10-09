Amazon Prime Day｜會員限定最新優惠持續更新
Bose Ultra Open Earbuds 首降至 HK$1,782，時尚設計 + 環繞音效｜Amazon Prime Day優惠2025
怕使用耳機時悶焗不適？Bose Ultra Open Earbuds 採用開放式設計，讓耳朵自由呼吸，徹底告別悶熱壓迫感，更能提供震撼的 360° 環繞音效。趁著 Amazon Prime Day 2025，Bose Ultra Open Earbuds 首降至 HK$1,782，以史無前例的優惠，將時尚設計與震撼環繞音效帶回家！
Bose Ultra Open Earbuds
Bose Ultra Open Earbuds 開放式耳機 採用創新的自耳後向前夾住的開放式設計，透過精準導管將聲音指向耳內，實現聲音凝聚效果，同時保留對外界環境的感知能力。用戶在享受高品質音樂的同時，依然能注意周圍環境，特別適合日常通勤或戶外活動。耳機外殼主要以硬質塑膠材質製成，前方搭配金屬飾板及霧面質感塗層，與耳朵接觸的部分則採用柔軟親膚矽膠，提供穩固且舒適的佩戴體驗。
耳機內建與 QuietComfort Ultra Earbuds 相同的高性能驅動單元，結合 Bose Immersive Audio 空間音效技術和 Bose 獨家 OpenAudio 開放式音頻技術，透過左右耳機前方的 U 型揚聲器開孔，在短距離的開放空間內，準確地將聲音投射至耳道，實現沉浸式的聆聽體驗。
Ultra Open Earbuds 支援 IPX4 防汗防潑水等級，無懼日常使用中的汗水或水滴侵襲，耳機可透過 Bose Music 應用程式進行個性化的聽感調整，並支援 藍牙 5.3 無線連接技術，提供穩定且高速的傳輸性能，兼容 iOS 與 Android 作業系統 的快速配對功能，打開充電盒上蓋即可完成連線，無需手動按鍵操作，使用更加便捷。在續航方面，耳機單次充電可提供 7.5 小時 的播放時間，搭配充電盒使用，無需擔心日常使用的電量需求。
Amazon 特價 US$229 （約 HK$1,782，需集運）｜原價 US
$299
