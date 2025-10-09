Bose Ultra Open Earbuds 首降至 HK$1,782，時尚設計 + 環繞音效｜Amazon Prime Day優惠2025

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Bose Ultra Open Earbuds 首降至 HK$1,782，時尚設計 + 環繞音效

溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

廣告 廣告

Amazon Prime Day 2025 優惠精選！免費會員試用、優惠推介、代運教學

怕使用耳機時悶焗不適？Bose Ultra Open Earbuds 採用開放式設計，讓耳朵自由呼吸，徹底告別悶熱壓迫感，更能提供震撼的 360° 環繞音效。趁著 Amazon Prime Day 2025，Bose Ultra Open Earbuds 首降至 HK$1,782，以史無前例的優惠，將時尚設計與震撼環繞音效帶回家！

免費試用 Prime 會員（期間限定）

Bose Ultra Open Earbuds

Bose Ultra Open Earbuds 首降至 HK$1,782，時尚設計 + 環繞音效

Bose Ultra Open Earbuds 開放式耳機 採用創新的自耳後向前夾住的開放式設計，透過精準導管將聲音指向耳內，實現聲音凝聚效果，同時保留對外界環境的感知能力。用戶在享受高品質音樂的同時，依然能注意周圍環境，特別適合日常通勤或戶外活動。耳機外殼主要以硬質塑膠材質製成，前方搭配金屬飾板及霧面質感塗層，與耳朵接觸的部分則採用柔軟親膚矽膠，提供穩固且舒適的佩戴體驗。

耳機內建與 QuietComfort Ultra Earbuds 相同的高性能驅動單元，結合 Bose Immersive Audio 空間音效技術和 Bose 獨家 OpenAudio 開放式音頻技術，透過左右耳機前方的 U 型揚聲器開孔，在短距離的開放空間內，準確地將聲音投射至耳道，實現沉浸式的聆聽體驗。

Ultra Open Earbuds 支援 IPX4 防汗防潑水等級，無懼日常使用中的汗水或水滴侵襲，耳機可透過 Bose Music 應用程式進行個性化的聽感調整，並支援 藍牙 5.3 無線連接技術，提供穩定且高速的傳輸性能，兼容 iOS 與 Android 作業系統 的快速配對功能，打開充電盒上蓋即可完成連線，無需手動按鍵操作，使用更加便捷。在續航方面，耳機單次充電可提供 7.5 小時 的播放時間，搭配充電盒使用，無需擔心日常使用的電量需求。

Amazon 特價 US$229 （約 HK$1,782，需集運）｜原價 US $299

立即購買

更多相關優惠：

👉Dyson 最新優惠 人氣洗地機直降 HK$1,690，Supersonic Nural 風筒僅 HK$3,290

👉Samsung Galaxy Tab S6 Lite 勁減 55 折，千四元入手帶筆平板｜Amazon Prime Day優惠2025

👉Amazon優惠｜Garmin vivoactive 6 限時新低價，AMOLED 螢幕 ＋內建 80 種運動模式

👉HK$500 以下真無線耳機推介，Samsung、Sony 都買到？｜Amazon Prime Day優惠2025

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk