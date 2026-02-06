黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
Boston Dynamics 探討人形機械人未來的發展方向
在本集的 Lexicon 中，我們與 Boston Dynamics 的 Atlas 產品總監 Aya Durbin 坐下來探討，為何這個問題終於被認真對待，以及近幾年為何標誌著人形機器人的真正轉捩點。
Aya 解釋道，Boston Dynamics 建立人形機器人已超過 17 年，早於 Atlas 被視為商業產品的時候。在這段時間內，目標主要是探索（挑戰平衡、移動性和控制的極限）。然而，根據 Durbin 的說法，將 Atlas 產品化的決定最近才出現。她表示：「大約兩年半前，團隊開始對我們可以提供一個有價值且能帶來正回報的人形機器人產品感到信心。」這種信心來自兩個主要的進展。首先，多年的硬件設計穩步進步，使 Atlas 可生產、可維修，並足夠堅固以用於工業用途。其次，甚至可以說更重要的是，專為機器人量身定制的人工智慧的加速發展。
Durbin 解釋說：「現在我們能做的更多事情，主要是因為人工智慧在機器人領域的出現，這開啟了一個以前不存在的通用性層面。」她指出，目前市場上並沒有真正被銷售為完整產品解決方案的人形機器人。「我不確定我們是否已經達到那個地步，但這是我們所有人正在追尋的旅程。」
關於人形機器人的必要性，Durbin 認為，人形形式並不是模仿，而是兼容性。「擁有人形特徵的整體價值在於，您可以將技術放入現有環境中。」工廠、倉庫和工業場地的設計已經圍繞人類身體運行了幾十年。對於固定自動化的改造成本高昂且緩慢，任何產品組合或產量的變化通常需要昂貴的重新設計。她補充說：「人形機器人的一個價值主張是，您不需要設置實體基礎設施來使用這項技術。」
人形形式還能在緊湊的空間內發揮力量。Atlas 最多可以提起 110 磅（約 50 公斤），其能力可與許多工業機器人相媲美，甚至超越，但不需要大型底座或專用工作空間。「您可以利用人類的物理特徵和人體工學，這正是人們今天所使用的。」Durbin 解釋道。
在討論中，持續出現的主題是研究機器人與產品之間的區別。對於 Durbin 來說，這一區別至關重要。「要提供一個能增加價值的解決方案，您需要的不僅僅是一個能夠拿起東西和放下東西的機器人。」她表示，將 Atlas 產品化意味著整合三個層面：硬件、人工智慧行為和應用程式軟件。軟件層允許客戶指派任務、監控性能、處理錯誤，並將 Atlas 整合進現有的設施系統。「這使客戶能夠實際與機器人介面並成功使用它。」
這一轉變也重新塑造了設計優先級。Boston Dynamics 不再專注於極限表現，而是重點放在可靠性、易於生產、可維護性和安全性上。「我們不僅是在研究如何讓機器人跳得更高。」Durbin 說。「我們在思考如何大規模地提供客戶所需的解決方案。」
在工業速度下訓練機器人是本集的一個驚人揭示。「我們的目標是在不到一天的時間內訓練 Atlas，而目前我們就是這樣做的。」Durbin 表示。訓練依賴於多種技術的組合，包括行為克隆，讓人類操作員穿著遠程操作服裝，實際演示任務，以及模擬技術，通過數千次虛擬重複來增強穩定性。「經過幾小時的訓練，機器人就能獨立完成任務。」
這種快速訓練對於工業應用的相關性至關重要。但 Durbin 強調，單靠任務能力並不等於有用。「Atlas 能夠做無限的事情。但重要的是其上層基礎設施—讓客戶能夠指導工作、處理例外情況，並保持運行的系統。」
在受控的演示中，機器人表現良好。但在真實的設施中，問題總是會不斷發生。「例外處理是機器人技術中最有趣的現實問題。」Durbin 說。「叉車駕駛員不會以一英尺的精確度放下庫存。有時距離是十英尺。機器人需要識別並理解這一點，而這正是人形機器人的承諾。」
解決這些問題需要的不僅僅是感知，還需要溝通和優雅的後備行為，保持工作運行，同時在需要時讓人類介入。在 CES 中，Atlas 因其操作和移動能力而受到關注，但 Durbin 認為最重要的成就卻被忽視。「在公共場合首次展示 Atlas 工作是非常大膽的。」她說。「我們在公開場合沒有出現摔倒。我們展示了在這個領域前所未見的可靠性水平。」
她認為，可靠性是信任的基礎。「當一切順利時，人們不會注意到它的良好運行，但這正是客戶所關心的。」儘管對於工作取代的擔憂廣泛存在，Durbin 對 Atlas 的預期角色卻十分清晰。「Atlas 的設計是為了處理工業中最艱難的工作，包括重物搬運、極端溫度和重複性勞動。」她解釋道。「這是艱苦的工作，會損害身體。」在許多設施中，這些角色難以招聘，且流動率極高。「這些地方是人形機器人發揮作用的地方。」她補充說。
同時，人類在故障排除、創造力和細緻靈巧性方面仍然遠遠優於機器人。「目前人類幾乎在所有方面都優於機器人。」Durbin 承認。「這就是為什麼我們首先專注於最艱難的工作—這方面的工作還有很多。」
當被問及工程師可能低估了 AI 和機器人在工業中日益增長的角色時，Durbin 指出，AI 應該被認真對待。「即使我也低估了 AI 對機器人的影響。」她表示。「我們低估了這些機器人可能的通用性，以及我們實際上解決這些問題的速度。」對於 Durbin 而言，人形機器人的未來反映了過去的技術變革。「我們在這個行業中反復這樣做。」她說。「這條路看起來崎嶇，但在事情真正起飛之前，它總是如此。」
推薦閱讀
其他人也在看
佘詩曼盛裝打扮岀席頒獎典禮 突然跌倒嚇親網民引熱議：算工傷嗎？ ｜有片
內地娛樂圈盛事《微博之夜頒獎典禮》備受外界關注，TVB視后佘詩曼盛裝打扮岀席，可是她於台下突然跌倒，引起了網民熱議。
林子博怒轟英國擬收緊BNO簽證申請永居資格 直斥「拆散人地頭家」
英國推出BNO Visa計劃後，唔少港人移居當地展開新生活，但早前英國政府宣布考慮為原定「5＋1」要求（住滿5年可申請成為永久居民，多住一年可申請入籍）以外
大S離世周年真相曝光！ 韓節目揭密：與具俊曄重逢時已「難以進食、行動」
女星大S（徐熙媛）於去年2月因流感併發肺炎辭世，享年48歲。在逝世滿一周年之際，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》特別製作回顧特輯，不僅派員來台採訪三天，更邀請專業醫師分析大S健康急轉直下的關鍵原因。節目揭露，大S在2022年與具俊曄重逢再婚時，身體早已處於極度虛弱的狀態，甚至到了「吃不下也動不了」的程度。
鍾柔美扮A0終認衰 網民唔收貨：個名已經臭晒
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）去年聖誕節錯手Post出同藝人劉展霆（Eden）親密合照秒刪後，又被爆同女造型師、疑似初戀男友及昔日男友啜嘴密照，A0形象盡毀，秒變「大話精」！自變成人見人鬧後，鍾柔美近月都少有高調露面，潛水近一個月冇工開，佢
72歲李楓入住老人院近況曝光 曾兩度破產由九肚山搬到村屋居住
現年72歲嘅李楓（原名李惠歡），有「TVB御用八婆」之稱，2020年約滿離巢TVB，2023年承認已入住老人院近一年，分配到獨立房間嘅佢感謝上天眷顧，現時有三餐溫飽，同時佢亦唔覺得晚景淒涼。近日有網民喺社交網站上載李楓嘅老人院生活嘅近照，片中嘅佢留有灰白長髮，著上花紋上衣配上黑色長褲，拎住麥克風中氣十足地大唱粵曲，睇落精神。
惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份
惠康優惠｜各位主婦同精明消費者留意！近日惠康超市（Wellcome）推出了一項被網民譽為「超級無敵抵」的震撼優惠，隨即在各大社交群組洗版。 只要購買滴露產品滿指定金額，竟然瘋狂送出9條 Tempo 廁紙，甚至還有 20吋摺疊式旅行箱！ 優惠力度之大，令不少網民直呼：「半年唔使再買廁紙！」即睇內文拆解優惠玩法及網店庫存情況。
張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！ 母子澳洲購物如姊弟
近日有網友在澳洲雪梨巧遇張柏芝與18歲大兒子Lucas一起購物，Lucas身高目測已超過180公分，側臉輪廓與父親謝霆鋒相當相似，母子之間充滿生活感的互動引發網友討論。
佘詩曼也許是「機場穿搭天才」，這3款大手袋名單快收藏：Chanel、Givenchy、Marni實用又好看
誰說機場穿搭只能舒適隨便？視后佘詩曼的機場造型，每次都是既舒服又時尚，而她最厲害的一點，就是懂得用一個有份量、有設計感的大手袋，來提升整個造型的質感與實用度！
消委會枸杞子│全部枸杞子檢出重金屬！位元堂性價比最高（附15款四星以上名單）
消委會枸杞子測試結果出爐！枸杞子是日常料理中常見食材，價錢便宜，功效多多，甚至受歐美地區追捧，被譽為兼備抗氧化和抗病毒功效的「超級食物」。消委會558期測試27款乾枸杞子樣本，測試發現全部樣本檢出不同種類的重金屬，當中有2款樣本的鉛含量接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限，另外逾7成樣本檢出殘餘除害劑。
劉德華太太朱麗蒨近照激罕曝光 打扮低調樸素擋不住天生麗質
現年64歲嘅劉德華與細5年嘅朱麗蒨結婚喺2008年結婚，婚後育有女兒劉向蕙（Hanna），朱麗蒨甘願做佢背後嘅女人，一家三口低調生活，對上一次三人公開露面就係2023年底劉德華父親劉禮嘅喪禮。近日朱麗蒨嘅近照喺內地網站流出，令佢嘅近況激罕曝光。
藥倍安心｜鄭曦琳發文指昨日遭警方拘捕 涉嫌起底罪｜Yahoo
去年夏季，聖保羅男女中學學生潘浠淳的創新科技項目「藥倍安心（MediSafe）」被指涉嫌「請槍」事件引起外界關注。事隔半年，一直跟進事件的城大學生，綽號「何文田金冬天」的鄭曦琳今日（6 日）表示，昨日（5 日）被警方以涉嫌「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」，即俗稱「起底」罪被捕。鄭曦琳說，由於案件現已進入法律程序階段，基於法律及程序考量，現階段不便就事件作出任何評論。根據《個人資料（私隱）條例》，「起底」罪最高可判囚 5 年。
三上悠亞體毛卡片成交天價！ 表面啦啦隊ICON私下驚人！
三上悠亞這位日本前AV女王，引退後轉戰娛樂圈和體育界，最近在節目上爆出超離奇經歷，讓粉絲和媒體都炸鍋。據鏡週刊和自由時報報導，她無意中發現一張夾帶自己體毛的交換卡，在網路拍賣平台上被炒到300萬日圓天價，相當於台幣60多萬。這件商品起初底價僅1000日圓，卻因粉絲瘋狂競標飆漲，讓她本人驚呼「原來我的毛髮這麼有價值」。
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停 身體急速衰竭關鍵原因曝光
韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。
李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸留言傷害性極大
現年71歲的前TVB金牌綠葉李國麟，近年積極北上發展，除了長時間帶貨還品嚐俗稱「牛屎火鍋」的牛癟火鍋，更不惜飲溫泉水或吃醃淡水蟹，賣命程度有目共睹。而其23歲女兒李沅沅（原名李沅薐）被指與蔡卓妍（阿Sa）撞樣，早前在小紅書發布造型照，被指激似阿Sa，又有點像李若彤和楊采妮，化濃妝穿上紅衣則似葉子楣，總括而言就是女神級靚女。
川普發文P圖歐巴馬夫婦惹議
（法新社華盛頓5日電） 美國總統川普今天在社群媒體平台上發布一則選舉陰謀論影片，內容將前總統歐巴馬及其妻子蜜雪兒．上傳真實社群（Truth Social）的這段一分鐘長影片接近尾聲時，歐巴馬和蜜雪兒．
【Aeon】精選超市/玩具/家品 照價再低至8折（07/02-08/02）
就快到農曆新年，AEON今個週末特別推出賀歲大激賞，場內精選電器照價再95折，精選超市產品、護膚及美妝產品、家品、玩具及精品照價再9折，HÓME CÓORDY、Living Plaza、DAISO產品、精選服飾及旅遊用品照價再8折！
《愛回家》鄭世豪轉行任企業培訓師 發福近照曝光 網民：細龍生肥了咁多
曾於《愛・回家之開心速遞》飾演「細龍生」成功入屋的鄭世豪，於2024離巢TVB，之後於社交平台透露自己轉行擔任企業培訓師。日前，有網民於馬來西亞偶遇鄭世豪，更與其合照。
姜濤盛傳將完約轉會 親解要打入國際市場傳聞：練好啲英文先
「聲夢傳奇」出身的炎明熹Gigi早前加盟Sony Music 大中華區，之後盛傳姜濤亦會天價加盟Sony Music，更要打入國際市場。今日（6日）姜濤出席活動親解傳聞，更指打入國際市場要先練好英文。
燒賣被指藏1.5cm生鏽針 女子脷底遭刺穿爆血 生產商職員稱「買咗保險」 食環：已下架｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名屯門女街坊日前在區內AEON超市購買一包由榮鈦行生產的急凍「蟹籽燒賣皇」，豈料遇血光之災，燒賣內暗藏針頭，事主舌頭被刺穿流血，急症室求醫並注射破傷風針，涉事生產商事後僅向事主回應稱「買咗保險」。
食客外賣app落單備註想加底 餐廳印單只見「我很肚餓」送贈菠蘿包 網民大讚滿滿人情味
大家平常在外賣平台落單時，或多或少都試過想加底、加餸，卻偏偏找不到相關選項，只能靠備註碰碰運氣。近日就有網民於社交平台Threads上分享一段溫暖又搞笑的外賣經歷，原本只是想多要幾口麵，結果因為備註印出的字數所限，餐廳竟然暖心送贈一個菠蘿包，令不少網民大讚餐廳充滿人情味！