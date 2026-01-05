Botox命案九旬名醫另涉21罪 因身體不適合答辯 獲撤全部罪名

【on.cc東網專訊】2018年11月發生香港首宗打肉毒桿菌針奪命個案，52歲女銀行家張淑玲懷疑在接受肉毒桿菌針(Botox)注射兩小時後昏迷，送院後不治。當時作為主診醫生的名醫李宏邦被控一項誤殺罪，他於去年10月被裁定有做出誤殺罪中行為，但因精神狀況而獲無條件釋放。他就上述誤殺案涉誤導警員及違反《危險藥物規例》的案件今(5日)在九龍城裁判法院再訊，裁判官應控方申請撤回針對李的所有控罪。

被告李宏邦現年93歲。他原被控2項企圖誤導警員罪，12項「沒有備存有關危險藥物的登記冊」罪，及7項「沒有以附表一指明的格式備存有關危險藥物的登記冊」罪。

廣告 廣告

控方今表示已再索取法律意見，因李的身體狀況不適合答辯，申請撤銷針對他的所有指控，裁判官撤回針對李的所有控罪。

控罪指被告於2018年11月11日在尖沙咀堪富利士道格蘭中心的「李宏邦美容整形集團」，指稱張淑玲於當日下午因哮喘病到訪被告的診所，企圖誤導高級警員劉樹生及警署警長方志強。另外，被告被指身為獲授權管有及供應危險藥物的人，沒有根據該條例制訂的《危險藥物規例》備存登記冊，並沒以該規例的指明格式記下他所獲得或由他供應的危險藥物。涉及的危險藥物當中含有安定、咪達唑侖、氟硝西泮、甲基苯丙胺及氯胺酮等成分。

案件編號：KCCC 1283/2019

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】