Botox命案｜醫生李宏邦涉企圖誤導警員、沒備存危險藥物登記冊等 因身體狀況獲撤控

2018 年 11 月，女銀行家張淑玲注射肉毒桿菌（Botox）後不治，當時 86 歲的矯形外科醫生李宏邦被控誤殺，2025 年 11 月被陪審團裁定因嚴重疏忽非法殺害張，但因精神狀況不宜答辯後，獲無條件釋放。



就同一事件，李亦被控「企圖誤導警務人員」、「沒有備存有關危險藥物的登記冊」等共 21 罪，案件周一（1 月 5 日）在九龍城裁判法院再訊。辯方指，李的身體狀況不宜答辯，控方表示不反對，並指會撤控，獲裁判官陳志輝接納。

被控 21 罪

被告李宏邦（被起訴時 86 歲，現年 93 歲，報稱醫生），被控兩項「企圖誤導警務人員」、12 項「沒有備存有關危險藥物的登記冊」，及 7 項「沒有以附表 1 指明的格式備存有關危險藥物的登記冊」罪。

被告李宏邦周一（1 月 5 日）於九龍城裁判法院獲撤控。（《法庭線》記者攝）

就兩項「企圖誤導警務人員」罪。控罪指，被告於 2018 年 11 月 11 日，在香港尖沙咀堪富利士道 8 號格蘭中心 1706 室李宏邦醫生美容整形集團，意圖妨礙達到公正目的而提供虛假資料，即女子張淑玲於同日下午，因哮喘病而到訪上址，以企圖誤導警務人員劉樹生、方志强。

12 項「沒有備存有關危險藥物的登記冊」罪則指，被告同日在上址，身為根據第 134 章危險藥物條例獲授權管有及供應危險藥物的人，沒有按照根據該條例制定的危險藥物規例第 5 及 6 條備存登記冊，並以該規例附表 1 指明的格式，記入有關他所獲得，及/或由他供應給在香港，或香港以外人士的危險藥物，每一分量的真實資料。

涉事藥物及資料包括：Dormicum 注射劑 5 毫克/ 5 毫升及 15 毫克，含有咪達唑侖、Nobesmin 膠囊 30 毫克及 Redusa 膠囊 15 毫克，含有 α – α – 二甲基苯乙胺、Diazepam 藥丸 2 毫克及 5 毫克，含有安定、Halcion 藥丸 0.25 毫克，含有三唑侖、Nipa 藥丸 5 毫克，含有硝西泮，Rohypnol 藥丸 1 毫克，含有氟硝西泮，Methyl – amphetamine 注射劑，含有甲基苯丙胺、Ketalar 注射劑 10 毫克x 20 毫升，含有氯胺酮。

另外 7 項「沒有以附表 1 指明的格式備存有關危險藥物的登記冊」 罪。控罪指，被告於同日上址，身為根據第 134 章危險藥物條例獲授權管有及供應危險藥物的人，沒有按照根據該條例制定的危險藥物規例第 5 及 6 條備存登記冊，並以該規例附表 1 指明的格式，按年月日先後次序，記入有關他所獲得，及/或由他供應給在香港或香港以外人士的危險藥物，每一分量的真實資料。

涉事藥物及資料包括：Pethidine Hydrochloride 注射劑 100 毫克/ 2 毫升及 50 毫克/毫升，含有配西汀、Dormicum 注射劑 5 毫克/ 5 毫升及 15 毫克，含有咪達唑侖、Nobesmin 膠囊 30 毫克及Redusa 膠囊 15 毫克，含有 α – α – 二甲基苯乙胺、Rohypnol 藥丸 1 毫克，含有氟硝西泮。

案件編號：KCCC1283/2019