不用舒淇、孫藝珍加持都想買的BV手袋！Bottega Veneta「皇家藍」手袋系列令人一眼心動

冬日穿搭總被黑、棕、灰圍繞？Bottega Veneta 今季推出了打破沉悶的「皇家藍」（Royal Blue）袋款，這款色調深邃飽滿，不似亮藍張揚，又比暗藍多了份明亮感，低調中藏著高級氣質。向來擅長以色彩與工藝的 Bottega Veneta，這次將皇家藍與經典 Intrecciato 編織麂皮結合，推出多款實用手袋，讓冬日穿搭有質感又不無聊。

這個「皇家藍」全新色系已應用於多款經典及新包型上，每款都結合了品牌標誌的Intrecciato編織工藝與溫潤的麂皮材質，啞光質感復古又顯層次。

Small Parachute（HK$33,900）

採用柔軟的 Intrecciato 編織麂皮製作，質感柔軟卻不垮塌，能輕鬆容納日常隨身物品，搭配標誌性結飾及可拆卸斜挎帶，用法靈活多變，兼具造型感與實用性。

Small Andiamo（HK$34,900）

作為品牌近年主推的款式，這款手提包線條俐落。它的頂部手柄搭配可滑動調節的肩帶，背法靈活，內部隔層設計也便於收納，加上新色加持，值得好好考慮入手！

Andiamo Clutch（HK$26,000）

優雅經典的手拿包，以金屬繩結扣鎖閉合，設計簡約大氣，適合打造精緻的晚裝或俐落的日常造型。

Bang Bang（HK$24,500）

這款小巧的化妝盒風格的手拿包造型別致，採用編織麂皮製成，配有可拆卸可調節肩帶，能為整體穿搭增添趣味與復古感，身材嬌小也能輕鬆carry！

Dustbag（HK$19,500）與 New Giorno（HK$26,900）：兩者都是抽繩包款式，造型休閒隨性。Dustbag 設計更簡約，而即將上市的Giorno則增加了翻蓋設計，多了一分結構感，安全性也更高，大家可根據預算選擇。

Dustbag（HK$19,500）

New Giorno（HK$26,900）

