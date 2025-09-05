Boucheron 正式宣佈 Daisy Edgar-Jones 出任全球品牌大使

Boucheron

Boucheron 寶詩龍正式宣佈 Daisy Edgar-Jones 出任全球品牌大使。作為當代極具影響力的年輕世代代表，Daisy 天生散發的靈動氣質，完美呼應了 Boucheron 自創立以來所秉持的勇氣、創意與真誠精神。

英國演員 Daisy Edgar-Jones 已迅速躍升為當代影壇最受矚目的新星之一，無論在國際影壇或串流平台皆嶄露鋒芒。她於 2020 年憑藉艾美獎提名影集《正常人 Normal People》一舉成名，並以多元且獨到的角色選擇廣受讚譽。其代表作品包括：《沼澤謀殺案 Where the Crawdads Sing》、《戀愛噬言 Fresh》、《龍捲風暴 Twisters》與《騎著快馬 On Swift Horses》；以及影集《天堂的旗幟下 Under the Banner of Heaven》，更憑此榮獲金球獎提名。除銀幕作品外，Daisy 亦活躍於舞台劇領域，將於 2025 年登上倫敦 Almeida 劇院，主演美國經典文學劇作《Cat on a Hot Tin Roof》。2026 年，她將主演驚悚片《A Place in Hell》，並參與電影《Here Comes the Flood》以及經典名著《理性與感性 Sense and Sensibility》的全新改編版本。

Daisy 以天生優雅的氣質與獨到的時尚觸覺深受推崇。她不久前於坎城影展紅毯驚艷亮相，佩戴世家經典「問號項鍊Question Mark necklace」，盡顯自由不羈與恆久雋永的女性魅力，與 Boucheron 自 1858 年以來持續開創的遠見步伐完美契合。

在此次合作中，Boucheron 將與 Daisy 攜手展開多項形象廣告拍攝與創意企劃。她將以獨特的個人風采演繹品牌精神，詮釋世家所珍視的核心價值：才華、藝術性與自由表達，自創立以來，這些價值始終是 Boucheron 不斷開拓當代美學的靈魂所在。