Bouncetopia開新店！選址奧海城、大玩運動競技主題 早鳥優惠人均$71起｜親子室內彈跳樂園
家長們有福了！小朋友放電最佳室內遊樂場Kiztopia即將在9月開設姊妹品牌Bouncetopia的第二分店，現時有早鳥優惠～不但有9折優惠、人均$71起，還送你驚喜禮包，即睇詳情！
6,000平方呎運動競技主題彈跳樂園
Bouncetopia第二分店將於9月5日進駐奧海城3期，室內彈跳樂園佔地逾6,000平方呎，並以運動競技為主題。場內設有14大「肌肉Fun練站」及26款多元彈床設備，還有巨型充氣裝置與刺激主題攀爬牆，每位入場的小朋友都能夠訓練四肢力量，分分鐘更可成為運動小達人！
早鳥優惠人均$71起 再送價值$206的禮物包
門票現有早鳥優惠，即日起在Klook入手奧海城三期新店門票，除了可享9折優惠外，還送價值$206的驚喜禮物包！Yahoo購物專員睇過價錢，1大1小60分鐘門票人均$71起、90分鐘門票人均$89起。如計劃帶小朋友常常去放電的話，10次通行證就更抵玩，60分鐘每次人均$57起，非常划算。
奧海城 - Bouncetopia by Kiztopia室內遊樂場門票—【早鳥優惠9折＋送驚喜禮品包】
價錢：
60分鐘入場門票（1大1小）$142起
（原價$158起），人均$71起
90分鐘入場門票（1大1小）$178起
（原價$198起），人均$89起
十次60分鐘遊樂通行證（1大1小）$1,140起，每次人均$57起
十次90分鐘遊樂通行證（1大1小）$1,470起，每次人均$73.5起
限量驚喜禮物包內容
KRACIE知育菓子 -百變小棉花(葡萄/梳打味)（禮品款式隨機派發）
保利Mini牛奶飲品（雲呢拿/原味/士多啤梨/朱古力）
PizzaExpress $50優惠券（只限奧海城分店）
Gourami泳衣&運動服專門店$100門市現金券
Kiztopia Friends精美貼紙
