Bouncetopia by Kiztopia奧海城新店9.5開幕！佔地6,000呎、14個遊戲區大玩無重力跳躍遊戲｜附早鳥優惠詳情

經常頭暈天旋地轉？物理治療助你尋回「平衡感」
新加坡得獎親子遊樂場Kiztopia自2022年首次進軍香港後，不斷擴大版圖，最近宣佈將於9月5日起進駐奧海城開設Bouncetopia by Kiztopia，佔地6,000平方呎，以運動競技為主題，劃分14個遊戲區，包括以26個彈床打造7大「活力彈跳地帶」、小熊Bell主理的「運動彈跳歷險」城堡等，打造集趣味與學習於一體的室內遊樂天堂。由即日起至9月5日期間購票可享9折早鳥優惠兼獲贈額外禮品包，絕對是家長們的福音呢！
運動競賽為主題 設14個遊戲區
全新的Bouncetopia by Kiztopia奧海城店將於9月5日開幕，以運動競賽為主題，小熊Bell及一眾Kiztopia Friends換上運動服同大家玩轉14個遊戲區，主打無重力跳躍快感，結合各種趣味小遊戲，挑戰身體靈敏度和空間感，訓練策略思維和應變能力。當中最矚目的必屬以26個彈床打造7大「活力彈跳地帶」，大玩刺激主題攀爬牆，亦可在彈床上熱身、投籃、捕捉 Monitor Sensor及展開追擊戰等；另還有小熊Bell主理的「運動彈跳歷險」城堡、進行模擬訓練的「動感模擬特訓站」、培養孩童8大成長智能的2大「職業體驗區」、訓練平衡與協調能力的「搖搖充電站」、發揮創造力的「創意陶瓷粒池」和考驗想像力的「創意積木遊戲牆」，務求打造一個集趣味與學習於一身的室內遊樂天堂！
專屬派對房間＋禮品補給站
場內設有專屬派對房間，小朋友可與專屬生日大使及Kiztopia好朋友盡情狂歡、拍照留念，同時備有魔術表演、趣味扭波波、面部及手部彩繪以及藝術手工工作坊等體驗，生日之星可獲個人化生日襟章及特別禮物，而其他小朋友則有紀念禮物包。最後可到舞蹈員河馬Happy的「禮品補給站」挑選各式周邊商品，開生日Party一流！
9折早鳥優惠+送額外禮品包
門票由$88起，可於Kiztopia香港官網、Bouncetopia門店及Klook網上平台購票，由即日起至9月5日期間，可享9折早鳥優惠更可獲贈額外禮品包，沉浸式體驗「玩樂、學習、親子同樂」一站式的冒險之旅！
奧海城 - Bouncetopia by Kiztopia室內遊樂場門票
票價：$142起
（原價$158），一大一小入場人均$71起
Bouncetopia by Kiztopia奧海城分店
地址：奧海城3期G02, G05-G08, G13&G15（地圖按此）
營業時間：星期一至五11am-8pm，週末及公眾假期10am-8pm
門票費用：
【單次門票】
星期一至五（非公眾假期）30分鐘$88、60分鐘$158、90分鐘$198，額外一名18歲或以上成人/13-17歲青少年 $68；
星期六至日及公眾假期30分鐘$108、60分鐘$208、90分鐘$268，額外一名18歲或以上成人/13-17歲青少年 $98
【10次入場套票】
星期一至五（非公眾假期）60分鐘$1,270、90分鐘$1,770；
任何日子60分鐘$1,870、90分鐘$2,370
【年票】
星期一至五（非公眾假期）每日1節90分鐘$2,658；
任何日子每日1節90分鐘$3,768
備註：每次容許1名2-10歲小童及1名18歲或以上的成人免費陪同入場。
