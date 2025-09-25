英國拉皮手術激增 醫生提醒須考慮風險
THE BOYZ台灣場取消 主辦回應：不得已決定
[NOWnews今日新聞] 韓國人氣男團THE BOYZ原定於10月25日在林口體育館舉辦「THE BOYZ THE BLAZE WORLD TOUR in TAIPEI」演唱會，沒想到主辦今（25）日突然宣布演唱會取消。根據了解他們澳門場演唱會也被取消，日前首爾開唱時還收到恐攻預告，碰上太多難以控制的狀況。
THE BOYZ台灣場宣布取消 退款方式公開
THE BOYZ原定於1個月後的10月25日到林口體育館開唱，沒想到主辦單位iME TW今日突然發聲明，表示該活動取消，「因當地情況不得不取消，藝人、經紀公司、製作方以及我們作為當地主辦方，皆已盡最大努力推動演出，但最終判斷難以呈現高品質的舞台，因此做出了這不得已的決定。」
主辦也承諾門票將會全數退款，「售票系統自動進行退款，無需其他操作，購票用信用卡付款者，無需寫退票申請書。」表示今年10月底前將全數刷退至購票信用卡，呼籲粉絲注意當期、下期信用卡帳單。
澳門演唱會也被取消 首爾場才受到恐攻威脅
THE BOYZ不只是台灣場被取消，就連澳門場也同時被取消，許多粉絲猜測是因為經紀公司未和活動主辦方討論，就私自宣布舉辦澳門簽售會，認為公司跟主辦單位未談妥，最終只好宣布取消。不僅如此，本次巡迴的首爾場還爆出恐攻威脅，經過現場人員仔細安檢後，最後才得以順利開成演唱會，不過也導致開唱時間遭到延後，只能說本次THE BOYZ巡演是禍不單行。
資料來源：iME IG
更多 NOWnews 今日新聞 報導
THE BOYZ演唱會收恐攻威脅！歹徒嗆「放了炸彈」警消急疏散2000人
THE BOYZ懶理「周鶴年性交易明日花綺羅」 宣布10／25台北開唱！
快訊／周鶴年嗆公司：我不會退出THE BOYZ！被求20億賠償金逼離開
其他人也在看
馬德鐘兒子馬在驤帶演員新女友出活動 身材火辣 曾拍攝電影
馬德鐘兒子馬在驤（Xiang）繼承爸爸高挑身材，身高接近1米90加上陽光外表，機械工程一級榮譽學士學位畢業，以及從小係游泳健將，曾於多個游界比賽有出眾成績，成為注目星二代，又被指係荀盤。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
霍啟仁與女友Namfon結婚 伍樂怡曝光婚前派對照
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調，今年3月，霍啟仁為有「泰國朱千雪」之稱嘅女友Namfon慶生Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
金城武於《風林火山》延續「港產片模式」魅力！回顧多年來說廣東話的金城武，半鹹淡口音才迷人
由麥浚龍執導的電影《風林火山》終於上映有期，觀眾們除了因為已久候而期待，也許不少人期待的原因，是久違了說廣東話的金城武。雖然廣東話並非他的母語，但在過往不少香港經典作品中，金城武都敬業地說廣東話。久未參與港產片，單看預告片，金城武的廣東話好像有流利了一點？Yahoo Style HK ・ 15 小時前
方力申陪老婆葉萱做產檢 興奮大讚BB女脊骨靚過佢：準備做爸爸喇
現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈要做爸爸，而BB女將於年底出世，真係可喜可賀呀！喺噚日（24日），方力申喺社交網站上載一段與老婆到醫院進行產檢嘅短片，期間仲順道參觀醫院嘅病房及產房。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
呂頌賢上月病重一度昏迷危殆 颱風前夕與唐文龍莫家堯敘舊曝光近況
超強颱風樺加沙吹襲香港，帶來狂風大驟雨，以及沿岸及低窪地區水浸情況，天文台於今年兩度發出最高級別嘅十號颶風信號，打平1964年紀錄。喺早將日颱風樺加沙未到香港之前，唐文龍、呂頌賢及莫家堯藉打風前夕見面敘舊，唐文龍於社交平台分享照片，並寫道：「香港暴風前夕，和好久不見的朋友兄弟小聚片刻。現在已經回家。大家做好防風準備啊！」瞬間掀起唔少網民集體回憶。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
焦浩軒憑《愛·回家》艾頓壯入屋 重返《流行都市》擔任主持 觀眾集氣多拍劇
焦浩軒憑TVB劇《愛·回家之開心速遞》的阿壯一角成功入屋，形象不錯的他甚有觀眾緣，一直被外界看好。不過，曾離開《流行都市》的他近日重返節目擔任主持，令觀眾擔心他會否繼續拍劇。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
BTS師弟團CORTIS是誰？5位爆紅00後成員大公開，16歲Keonho被稱為「車銀優接班人」？
還未認識這隊新男團CORTIS嗎？這是一隊HYBE旗下BIGHIT MUSIC相隔6年再度推出的全新男團——CORTIS，是BTS師弟團，而且團內還有來自香港的成員！Yahoo Style HK ・ 1 天前
韓國影帝李炳憲自爆曾同時養27隻狗惹爭議 網民：動物囤積症？
超級颶風樺加沙日前襲港，廣泛地區都受暴雨影響甚至出現水浸，不少網民藝人都紛紛自發到狗場暫托狗狗，或暫時收流浪浪回家暫住，更有網民透露「暫托失敗」，將狗狗收編成為家中一份子。養寵物本應是一件幸福的事，領養更是一件美談，不過日前韓國影帝李炳憲自爆曾同時養27隻狗狗卻引起爭議。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
黃子華High爆高唱《男親女愛》主題曲 音樂人Iris貼子華神Live片：超級回憶殺｜有片
黃子華和「Do姐」鄭裕玲主演的TVB劇集《男親女愛》多年來大受歡迎，當中由黃子華主唱的主題曲《藍天》亦是不少人的集體回憶。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
金鐘國低調完婚被《Running Man》成員人情數目嚇親 「簡樸婚禮」被笑：最長的婚禮
韓國藝人金鐘國早前突發宣布結婚，早前亦已低調完婚，僅邀請相熟朋友及親人。日前播出一集《Running Man》，成員門公開金鐘國婚禮細節，更搞笑爆出成員人情數目差距。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
內地95小花虞書欣負面新聞纏身 社交網站掀起脫粉潮
內地新生代女星虞書欣喺2015年出道，2020年憑陸綜《青春有你2》爆紅，之後參與唔少劇集及陸綜，例如與《蒼蘭訣》、《兩個人的小森林》、《雲之羽》及《永夜星河》，亮眼表現令佢躍升一線，圈粉無數。所謂人紅是非多，虞書欣近期負面新聞纏身，除咗面臨合作品牌解約，更疑遭全面封殺列入「劣跡藝人」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈｜專訪Jer柳應廷 識過濾惡意批評 罕談初戀會放伴侶做首位：我都幾戀愛腦！
柳應廷（Jer）一向是MIRROR中的唱將，即將舉行個唱《The Shape of Breathing》的他，早前卻因海報設計風波而成為網絡熱話。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
大師冇點你│甲骨文創辦人情史的啟示（李聲揚）
你越憎嗰個人，越睇唔起嗰個人（例如你嘅ex）—更加應該唔好沽晒。Just in case你真係睇錯人，日後佢成為首富，你都有份分享，唔使咁篤眼篤鼻。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
GD演唱會「Übermensch」Encore大阪站！即睇免入會/抽籤購票方法
K-POP天團BIGBANG隊長G-DRAGON（GD）的世界巡迴演唱會「Übermensch」加推Encore場次，10月20及21日將再度登陸大阪京瓷巨蛋！距離開演不足一個月，門票將於10月1日香港時間5PM公開發售，同一時間Klook亦會開售演唱會體驗套票，不用加入歌迷會或抽籤購票，即睇內文介紹購票方案！Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
韓國MAMA頒獎禮丨盲盒門票9.30公開發售 韓國MAMA Awards 11月登陸啟德主場館！即睇搶飛攻略、演出陣容、票價、座位表
韓國年度盛事MAMA頒獎禮今年將重回香港，於11月28及29日一連兩日在啟德體育園主場館舉行！《MAMA》一直雲集頂流韓星，去年在日本舉行的《MAMA》就有G-Dragon、太陽、IVE、aespa、ENHYPEN等！首輪盲盒門票即將於9月30日開賣，即睇以下售票詳情！Yahoo 娛樂圈 ・ 4 個月前
轟Five Guys「餐廳價錢快餐質素」 鍾培生：食咗交智商稅｜網上熱話(有片)
有「香港電競之父」之稱的富二代鍾培生，近日在個人社交平台上傳影片，批評美國漢堡品牌Five Guys。他直言該店是用「餐廳的價錢，食快餐的質素」，並指食客光顧等同交「智商稅」，有關言論引起網民熱議。am730 ・ 6 小時前
田啟文自爆身為經理人當年唔知鄭中基蔡卓妍已婚離婚 Ronald第二次離婚「只有鼓勵佢」
鄭中基執導嘅《阿龍》早前上映，身為監製嘅田啟文（田雞）早前接受訪問。未必太多人知道田啟文曾經係鄭中基經理人，而佢同Ronald合作期間，「老細」爆出隱婚離婚一事，田雞話自己事前毫不知情！Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
滙豐據悉罕見地要求旗下恆生清理香港房地產壞賬
滙豐不同尋常地直接參與推動旗下的恆生銀行出售不良房地產債務組合，凸顯外界越來越擔心香港陷入困境的房地產行業。Bloomberg ・ 11 小時前
Jennie「人間香奈兒」穿搭拆解：不一定要CHANEL才高級，學她用黑白灰銀打造質感造型
Jennie近日在IG分享新相，以一身黑白灰銀色調造型，完美示範如何用基礎色系穿出毫不費力的高級時尚感！這位「人間香奈兒」再次展現她對造型搭配的精準掌控，馬上來拆解她的「高級感」造型密碼！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守 中環金鐘酒店一房難求
超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。am730 ・ 1 天前