THE BOYZ台灣場取消 主辦回應：不得已決定

▲THE BOYZ原定10月25日在林口體育館開唱，主辦今日突然宣布取消。日前他們首爾開唱時才碰上恐攻預告，許多粉絲感嘆禍不單行。（圖／THE BOYZ X）

[NOWnews今日新聞] 韓國人氣男團THE BOYZ原定於10月25日在林口體育館舉辦「THE BOYZ THE BLAZE WORLD TOUR in TAIPEI」演唱會，沒想到主辦今（25）日突然宣布演唱會取消。根據了解他們澳門場演唱會也被取消，日前首爾開唱時還收到恐攻預告，碰上太多難以控制的狀況。

THE BOYZ台灣場宣布取消 退款方式公開

THE BOYZ原定於1個月後的10月25日到林口體育館開唱，沒想到主辦單位iME TW今日突然發聲明，表示該活動取消，「因當地情況不得不取消，藝人、經紀公司、製作方以及我們作為當地主辦方，皆已盡最大努力推動演出，但最終判斷難以呈現高品質的舞台，因此做出了這不得已的決定。」

廣告 廣告

主辦也承諾門票將會全數退款，「售票系統自動進行退款，無需其他操作，購票用信用卡付款者，無需寫退票申請書。」表示今年10月底前將全數刷退至購票信用卡，呼籲粉絲注意當期、下期信用卡帳單。

▲THE BOYZ原定10月25日來台舉辦演唱會，今日主辦宣布取消。（圖／THE BOYZ IG）

▲主辦單位iME TW宣布THE BOYZ演唱會取消。（圖／@ime_taiwan IG）

澳門演唱會也被取消 首爾場才受到恐攻威脅

THE BOYZ不只是台灣場被取消，就連澳門場也同時被取消，許多粉絲猜測是因為經紀公司未和活動主辦方討論，就私自宣布舉辦澳門簽售會，認為公司跟主辦單位未談妥，最終只好宣布取消。不僅如此，本次巡迴的首爾場還爆出恐攻威脅，經過現場人員仔細安檢後，最後才得以順利開成演唱會，不過也導致開唱時間遭到延後，只能說本次THE BOYZ巡演是禍不單行。

資料來源：iME IG

更多 NOWnews 今日新聞 報導

THE BOYZ演唱會收恐攻威脅！歹徒嗆「放了炸彈」警消急疏散2000人

THE BOYZ懶理「周鶴年性交易明日花綺羅」 宣布10／25台北開唱！

快訊／周鶴年嗆公司：我不會退出THE BOYZ！被求20億賠償金逼離開