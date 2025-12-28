Bradley Cooper向Gigi Hadid要結婚了！求婚浪漫細節及婚禮計劃一次過揭露

▲ ELLE.com.hk

荷里活有一對俊男美女夫婦要誕生了！有指Bradley Cooper最近向Gigi Hadid求婚成功，男方甚至已經獲得Gigi媽媽的肯定，拍拖兩年多的他們計劃於2026年步入禮堂，共建家庭。

▲ ELLE.com.hk

Gigi 在慶祝30歲生日的貼文首次貼出兩人的甜密合照，Hadid寫道：「我覺得自己好幸運能夠迎來30歲！我感謝每一次的高低起伏——這些經歷帶給我教訓與禮物，讓我能真切感受人生！」

推薦閱讀:

➤ Zendaya和Tom Holland訂婚了？5卡鑽戒、求婚細節被公開

➤ C朗終於要結婚了！Georgina如何由Gucci女店員變成最強名媛







Follow us on:

Facebook: elleOnlineHK

Instagram: @ellehongkong

YouTube: ELLETVHK





