寒冷天氣警告生效　周四市區最低 11 度

BRAVIA 不再只屬於 SONY？據報 TCL 與 SONY 就成立全球家庭娛樂合資公司簽署諒解備忘錄

TCL 將持有合資公司 51% 的股份，而 SONY 則持有 49%，預期繼續使用 BRAVIA 品牌。

Martin Ma
Martin Ma
People visit the exhibition area of TCL during the 2026 Consumer Electronics Show CES in Las Vegas, the United States, Jan. 6, 2026. The 2026 CES, the world's premier technology event, opened here Tuesday. The annual show has attracted thousands of exhibitors from more than 155 countries and regions, according to the U.S. Consumer Technology Association, the organizer. (Photo by Zeng Hui/Xinhua via Getty Images)
People visit the exhibition area of TCL during the 2026 Consumer Electronics Show CES in Las Vegas, the United States, Jan. 6, 2026. The 2026 CES, the world's premier technology event, opened here Tuesday. The annual show has attracted thousands of exhibitors from more than 155 countries and regions, according to the U.S. Consumer Technology Association, the organizer. (Photo by Zeng Hui/Xinhua via Getty Images)

SONY 有大動作！稍早前 TCL 宣布與 SONY 簽署一份不具約束力的諒解備忘錄，研究成立一間全球家庭娛樂合資公司的可能性。該合資公司擬接手 SONY 的家庭娛樂業務，包括電視與家庭音響設備的產品開發、設計、製造、銷售、物流及客戶服務等營運範疇。

據報依據預定的規劃架構，TCL 將持有合資公司 51% 的股份，而 SONY 則持有 49%。該合資公司計畫結合 SONY 的影音技術、品牌價值與營運專業，以及 TCL 於顯示技術上的能力、規模優勢與成本效率，當然也會預期繼續使用 BRAVIA 品牌，進一步強化 TCL 與 SONY 於全球電視與家庭音響市場中的競爭地位。可預期未來 TCL 與 SONY 在合資公司中會進行專利、技術及品牌的授權安排，或許日後不難於 TCL 電視中見到 SONY 的獨門顯示技術。目前有關磋商仍須完成盡職調查，並在排他性期限至 2026 年 3 月 31 日前，簽署具法律效力的最終協議。

