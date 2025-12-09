【BreadTalk】限定椰誕禮包「椰子排包 + IF椰青水」只需佳節價$27（即日起至07/01）

今個聖誕，BreadTalk同IF有咩好「椰」畀大家？就係送上驚喜限定「椰」誕禮包啦！即日起至2026年1月7日過嚟BreadTalk佐敦或金鐘分店買「椰子排包 + IF椰青水」只需佳節價$27*(原價 $34)。另外再加購任何產品滿 $35*即送限量「IF可愛椰青仔掛飾」1個（數量有限，送完即止）！一邊食日本嚴選麵粉製作，柔軟到好似雲朵嘅超鬆軟椰子排包，一邊飲啖椰味香濃，補水又補電解質嘅IF椰青水啦！快啲嚟BreadTalk入手，唔好走寶啊！

*如對優惠有任何爭議， 商戶保留最終決定權。優惠數量有限，售完即止。

日期：即日起至2026/01/07

地點：BreadTalk佐敦或金鐘分店

