宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
Britney Spears被追討欠稅468萬 指政府計錯數
大埔宏福苑五級火｜大埔民政專員在路祭衣着惹爭議 為此致歉
大埔宏福苑五級火造成至少161人死亡，包括殉職消防員何偉豪，消防處昨日為何偉豪舉行最高榮譽喪禮，並到宏福苑災場進行路祭。不過，大埔民政專員陳巧敏昨日身穿黑白色連衣裙，被市民批評花樣太高調，她就此致歉。am730 ・ 2 小時前
30歲女早餐改吃番薯、香蕉3個月脂肪肝消失？一步驟令番薯增肥變減肥，零運動照樣激瘦5kg
根據中大調查顯示，全港有4份之1香港人患有脂肪肝，到底要如何預防及改善脂肪肝問題呢？早前，有一名30多歲女子成功以改變早餐飲食習慣，短短3個月內脂肪肝便神奇地消失，更成功在零運動的情況下瘦了5公斤。Yahoo Style HK ・ 1 天前
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤於亞博舉行《KEUNG TO ”LAVA“ LIVE 2025》演唱會，得知有大埔宏福苑受災的歌迷入場，特別致意：「希望在坐的每一位，今晚可以釋放自己所有情緒，開心或唔開心又好，我哋都當係一場夢，我哋盡情發呢場夢。」Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
張柏芝分享與兒子相處之道 劉嘉玲爆狄波拉私下評價前媳婦
內地真人騷節目《一路繁花2》近期熱播，參與藝人不時爆出鮮為人知的事情，令節目熱度有增無減。日前播出最新一集...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
《新聞女王2》袁富華首拍TVB劇過足戲癮有望演續集 大讚阿佘Bosco：冇返咁上下功力做唔到
TVB台慶劇《新聞女王2》喺日前（15日）播出兩小時大結局，一眾演員及幕後人員都有出席結局宣傳活動，而飾演「終極Big Boss」東南亞神秘富商Richard Wu嘅袁富華亦有出席，期間接受傳媒訪問，承認獲監製斟演《新聞女王》電影版或續集。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
前港姐亞軍陸詩韻轉行從商單身多年 45歲慶生相疑爆新戀情
2005年港姐亞軍陸詩韻（Sharon）於TVB發展數年星運平平，2009年決定轉行從商，曾經營內衣、餐飲及美容生意，更榮升「2025年大灣區香港女企業家總會」副主席。雖然事業得意，但感情生活卻荊棘滿途，曾被爆出因被前男友連累，而身負340萬巨債，自此便一直單身。喺今個月29日就係佢嘅45歲生日，近日佢就出席慶生飯局，並喺社交網站上載多張照片，當中包括於一名中年男士嘅照片，疑似有新戀情？！Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
薛凱琪44歲保養美如18歲，連劉嘉玲都羡慕！6大私藏凍齡大揭秘：每天1杯牛蒡汁、每晚必抹油？
薛凱琪愈活愈年輕，總忍不住讓人感嘆她似乎永遠停留在少女階段，在她的臉上完全找不到歲月痕跡。薛凱琪的凍齡秘訣既不是天價護膚品，也不是嚴苛的飲食習慣，而是藏在日常生活中的小習慣。究竟是甚麼讓薛凱琪在44歲依舊散發少女光芒？以下即為大家揭曉她的6大獨門凍齡保養秘方！Yahoo Style HK ・ 1 天前
袁詠儀突然不愛買包了！張智霖竟喊「怕怕的，不如買兩個吧」 24年婚姻寵溺藏不住
誰也沒想到，張智霖竟然會因為老婆袁詠儀「不買包」而感到不安！近日他在新劇《璀璨之城》開機活動上分享的一段話，引發不少討論，也使得兩人結婚24年的相處日常再度成為話題。姊妹淘 ・ 23 小時前
53歲香港女神堅持「不醫美」！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒
陳慧琳在訪談中提到，每個人條件不同，就算是同樣的療程，效果也未必一樣，她還笑說萬一做了眼歪嘴斜要怎麼辦？因此與其冒風險改變臉部線條，不如接受歲月自然留下的痕跡。從近距離鏡頭來看，她的臉部線條並非刻意緊繃，而是保有表情與神情的流動感，這種「看得出年紀、卻不...styletc ・ 1 天前
蜜雪冰城石門店難作業績指標 女老闆曾自爆為拿身分證開店
開業未滿1年的蜜雪冰城石門分店舖位傳出招租，據報月租更高達16萬元，引起網民熱議要賣多少杯才能交租。然而該加盟店結業，能否預視業績？ 翻查資料顯示，蜜雪冰城最新業績依然強勁，母企半年多賺44%，近日業務拓展到美國荷里活星光大道；石門加盟店的女老闆則曾自揭開店是為了續簽身分證，有特別目的，似乎難作後市趨勢指標Yahoo財經 ・ 1 天前
Coldplay Kiss Cam 揭婚外情︱科技公司前女高層嘆職業生涯告終 長期承受滋擾影響子女︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國搖滾天團 Coldplay 今年 7 月全球巡演期間，在美國波士頓站的 Kiss Cam 環節中，意外揭露一樁科技公司高層婚外情，涉及美國科技公司 Astronomer 前人力資源主管卡博特（Kristin Cabot）與時任行政總裁拜倫（Andy Byron）。卡博特首次公開談及事件對生活帶來的衝擊，形容自己長期承受網絡辱罵、恐嚇，並因事件難以再找到工作。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
內地網民小紅書分享塔門露營BBQ 或屬違法
近日有內地網民在小紅書分享，自己與友人在西貢塔門島露營，以及展示自製燒烤爐，炮製「潮汕烤魷魚」等。引起網民關注，並提醒在香港非指定地點生火或燒烤，或已違反相關法例。 事主在小紅書以《沒有野豬的塔門島露營》為題，片段所見，一行人在草地上搭營後，準備燒烤，燒烤爐以石頭及鐵絲網搭建，並燃點木塊生火燒烤，亦自備燃氣罐及露am730 ・ 20 小時前
萬千星輝頒獎典禮2025 首發宣傳片｜ 陳自瑤陳楨怡大Show長腿勁吸睛 傅嘉莉喊出「感動年華」
無綫電視年度壓軸盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》將於明年1月4日（星期日）假澳門上葡京綜合度假村—上葡京綜藝館隆重舉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
中國大拋美國國債 持倉降至全球金融危機以來最低位
【彭博】— 外國投資者持有的美國國債10月因中國大幅拋售而下降，儘管包括日本和英國在內的一些國家增加了頭寸。Bloomberg ・ 1 天前
台北車站斬人案︱27 歲疑犯擲煙霧彈後隨機斬人 疑畏罪墜樓後不治 釀至少四死多傷｜Yahoo
台北捷運台北車站今（19 日）傍晚有人投擲煙霧彈，造成一人重傷、一人吸入煙霧不適。疑犯其後逃往中山站附近的誠品南西店隨機傷人，造成多人受傷，疑犯其後從約 6 樓高處墜下。台北市長蔣萬安表示，疑犯極可能是畏罪墜樓。連同疑犯，本案已有 4 人死亡。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
減肥界傳說！胡杏兒2個月狂瘦21kg，就靠「這食物」＋瘦瘦湯吃出神級身材
說到狠角色減肥代表，胡杏兒真的名列前茅！她當年拍完《肥田喜事》，體重一度來到76kg，後來竟然只花2個月就瘦回55kg，整整輕了21kg，速度快到像開外掛。最猛的是，生了三胎後居然依舊辣，身材緊實又精女人我最大 ・ 1 天前
《尋秦記》「滕翼大哥」黃文標為追演員夢狂打工兼職賣魚 遺憾家母沒法見證置業成家
電影版《尋秦記》上映在即，令TVB劇集《尋秦記》再度成為討論熱話，當中飾演項少龍（古天樂飾）結拜兄弟的滕翼（黃文標飾）近日獲網民大讚外表冷酷的他被野生捕獲時非常友善親民。Yahoo 娛樂圈 ・ 58 分鐘前
萬綺雯客串《驅魔龍族馬小玲》，預告1秒鏡頭即掀回憶！55歲「永遠的馬小玲」保養有道更添女人魅力
臨兵鬥者皆陣列在前！《驅魔龍族馬小玲》電影預告日前釋出，隨即引起童年回憶！大家都在留意新版電影會否有原班人馬加入時，預告裡就來給大家1秒馬小玲（萬綺雯）的鏡頭，都足以令網民熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 1 天前
援烏900億歐元達成協議 歐盟動用俄凍結資產卡關
（法新社布魯塞爾19日電） 歐洲聯盟領導人今天達成協議，將向烏克蘭提供900億歐元貸款，以填補即將出現的財政缺口，但未能就使用俄羅斯遭凍結資產來籌措資金達成共識。這項協議在布魯塞爾峰會經過超過一天協商達成，為基輔提供迫切需要的援助；與此同時，美國總統川普也推動盡快達成協議，以結束俄烏戰爭。法新社 ・ 1 天前
【萬寧】一日限定全場88折 10大精選必買產品（只限19/12）
萬寧今日（12月19日）全場產品無門88折，部分產品仲有折上折優惠，即睇以下10大精選必買單品，無論聖誕送俾人定自用都一樣咁啱！YAHOO著數 ・ 1 天前