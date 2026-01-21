Brooklyn與家人公開割席後 碧咸首度開腔指「小朋友會犯錯」

前英格蘭國腳球星碧咸夫婦與大仔Brooklyn關係持續惡化，日前Brooklyn更發長文控訴，碧咸與Victoria破壞他與太太Nicola的關係，明言唔想同家人和解。「我不是被控制下作此決定，而是第一次站出來為自己發聲，我的父母無止境地破壞我的感情，從婚禮前就一直沒有停止過。」與父母正式決裂。

碧咸大仔Brooklyn控訴父母破壞佢同太太關係

碧咸一家五口嘅全家福

身為老豆嘅碧咸，喺美國時間星期二晚接受財經媒體CNBC訪問，原來呢期各國元首出席嘅達沃斯世界經濟論壇，碧咸都身在當地，同主持人討論體育經濟。話明係財經頻道訪問，碧咸當然未有直接回應大仔Brooklyn同父母決裂一事，但係不時提及仔女，又認為社交網絡可以好危險。碧咸受訪時話小朋友會犯錯，而且係可以犯錯，咁佢地先會從中學習。碧咸仲話佢係以呢個方式教仔女，有時係甚至係要令佢地撞板添。嗱，碧咸無講明係關於Brooklyn架，不過又好似好啱數……

碧咸喺美國時間星期二晚接受財經媒體CNBC訪問（CNBC畫面截圖）

