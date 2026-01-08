Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Brunch推介2026〡香港早午餐Brunch推介合集25間！270度維港景/任食黑松露花膠/酒店級點心

Brunch推介｜Brunch早午餐2026食邊間好？Brunch早午餐是Weekend及假日最好的享受，不少酒店、餐廳都有推出Brunch自助早午餐，這次就集合25間Brunch自助早午餐，除了有海景餐廳、任食意大利雪糕、即開生蠔等等！就在假日好好與家人好友一同好好Enjoy吧！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

>>按此查看更多Klook自助餐優惠<< >>按此查看更多KKday自助餐優惠<<

Brunch自助早午餐推介1.享慢煮意：法式點心早午餐90分鐘任食！低至$118

Shop Now

廣告 廣告

主打法式慢煮的享慢煮意Fast Gourmet，推出的法式點心早午餐Brunch90分鐘任食，可以盡情任食招牌龍蝦湯流心牛角包、法國鴨肝醬、真空慢煮雞胸沙律、法式焦糖燉蛋、麻辣朱古力配特濃牛奶軟雪糕、白松露芝士蛋糕及法式馬卡龍等。只要在KKDay預訂Brunch早午餐，即可享低至$118/位。

享慢煮意Fast Gourmet

地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE 6樓L608號舖（地圖按此）

電話：6887 8147

招牌龍蝦湯流心牛⻆包。

Brunch自助早午餐推介2.The Market：阿拉斯加帝王蟹龍蝦饗宴！低至$712位

Shop Now

如果你是榴槤迷的話，一定有聽過唯港薈自助餐餐廳The Market的大名！餐廳的多款榴槤甜品，都是由來自馬來西亞並有「榴槤王子」美譽的酒店行政總廚何偉誠師傅（Danny Ho），從家鄉嚴選不同品種的榴槤誠意製作。

除了甜品外，自助餐質素都一向高質，全新升級的「阿拉斯加帝王蟹松露花膠」除了保留原有矜貴的日本築地直送即燒阿拉斯加帝王蟹腳，還新增多款滋味的松露及花膠菜式﹐帶來無盡驚喜！早午餐限定蟹肉多士香脆可口，「蟹肉魚肚羹麵」或「巴生肉骨茶」、「泰式蟹肉炒飯」和「紅燒黑松露豬肋骨」，讓食客盡享食材原始鮮味，成人更可無限量添飲氣泡酒，充滿氣氛！現於Klook預訂自助早午餐，只需低至$733位（ 原價$768/位 ）。

The Market

地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈2樓（地圖按此）

電話：3400 1388

全新推出的Brunch同樣有名貴食材！

Brunch自助早午餐推介3.千鶴日本料理：低至77折優惠！都會海逸酒店鐵板燒半放題Brunch

Shop Now

不少Brunch都是西式主題，而都會海逸酒店內的日本餐廳千鶴日本料理就少有推出鐵板燒半放題早午餐（ 原價$1,111/位 ，優惠價$658/位），每道菜品都經過主廚精心挑選和匠心製作，便可盡享任點任食鐵板燒主菜，包括車海老、帆立貝、牡蠣、美國牛肉薄燒／厚燒等，套餐還包括沙律、前菜及特上刺身拼盤，最後以甘味拼盤為這頓日式高級盛宴畫上完美的句號。以及消費滿$400，均可享用三小時免費代客泊車服務，只限每枱乙輛私家車。KKday客人獨家獲贈汽水、橙汁、啤酒或紅白酒一杯。

千鶴日本料理

地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店8樓（地圖按此）

電話：3160 6898

除了料理好味，還可以看到料理長在席前表演。

Brunch自助早午餐推介4.龍逸軒：任點任食點心放題！特設懷舊經典點心

Shop Now

Brunch不一定要食西式，近年中菜Brunch亦相當受歡迎，好像尖沙咀九龍酒店中菜廳龍逸軒，就推出「任點任食點心放題」（ 原價$356起/位 ，優惠價$251起/位），點心總數高達30款，隆重推介招牌點心原隻南非鮑魚燒賣皇 ，其他特別推介有十年陳皮紫米豆沙包、春筍金箔蝦餃等，還有自家製作蜜汁黑毛豬叉燒，十分吸引！

龍逸軒

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓（地圖按此）

電話：2734 3722

款式甚多，而且會因應時令更改。

Brunch自助早午餐推介5.柏寧酒店：龍蝦、生蠔及無限𣈱飲有氣葡萄酒週末自助早午餐

Shop Now

魚子醬都可以任食？說的是銅鑼灣柏寧酒店餐廳PLAYT的「生蠔龍蝦」海鮮週末自助早午餐（ 原價$669/位 ，優惠價$544起/位），自助海鮮吧除了有源源不絕的凍龍蝦、即開生蠔、麵包蟹及翡翠螺和新鮮空運刺身外，還新增西班牙風乾24個月白毛火腿配蜜瓜無限供應，更有滋味中西熱食如慢烤西冷扒及燒羊脾、即蒸中式點心、海鮮拼盤等選擇。Brunch包括有氣葡萄酒和各款果汁等任飲，記得不要錯過自家製Gelato！現在於KKday預訂即可享有以上優惠。

PLAYT

地址：銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店1樓（地圖按此）

電話：2839 3311

Brunch都有任食生蠔！

Brunch自助早午餐推介6.The Aubrey：香港文華東方酒店週末2小時早午餐 免費送罐裝特色雞尾酒

Shop Now

中環文華東方酒店雖然是香港其中一間最奢華的五星級酒店，但是旗下摩登日本酒吧The Aubrey的週末2小時早午餐價錢與普通餐廳Brunch差不多，於KKday可享9折優惠，只需$498一位，更送罐裝特色雞尾酒一罐。食客可先品嚐香辣虎蝦天婦羅、三文魚刺身沙律、是日主廚精選刺身、握壽司和卷壽司等豐富前菜，其後可自選炸雞排三明治、伊比利亞豬肉、灸燒油甘魚頸等，再以甜蜜的甜品拼盤作結。

The Aubrey

地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店25樓（地圖按此）

電話：2825 4001

酒店Brunch每位$500有找！

Brunch自助早午餐推介7.Porterhouse：食肉獸最愛早午餐！

Shop Now

如果愛吃肉的話，怎能錯過中環知名扒房Porterhouse的早午餐（ 原價$581 ，優惠價$423），餐廳除了源源不絕供應各款環球海鮮，同場加設烤肉專區、即煮意大利麵、熱溶芝士及精選沙律、凍肉拼盤等，讓人目不暇及！

Porterhouse

地址：中環蘭桂坊德己立街30-32號加州大廈7樓（地圖按此）

電話：2522 6366

假日不妨到中環享受一個烤肉Brunch！

Brunch自助早午餐推介8.FEAST (Food by EAST) ：低至85折

Shop Now

太古EAST Hong Kong餐廳FEAST (Food by EAST)的Brunch（ 原價$548/位 ，優惠價$448起/位），餐廳的熱盤主菜全部即叫即煮，好像烤焗比目魚柳、慢燜豬頰肉、松露意大利飯等，加上多款沙律、冷盤及甜品，豐富又美味，難怪一直都是太古熱門餐廳！

FEAST (Food By EAST)

地址：太古太古城道29號東隅1樓（地圖按此）

電話：3968 3777

FEAST的水準一直被Buffet Group大讚！

Brunch自助早午餐推介9.大灣咖啡廳：國際美饌自助餐體驗！無限暢飲指定氣泡酒

Shop Now

假日Brunch固然放鬆，如果能望住海景用餐更是令人心境開朗，嘉里酒店大灣咖啡廳能飽覽180度海景，早午餐包括冰鎮海鮮，如麵包蟹、青口、蜆及大蝦、精選刺身系列，包括三文魚、油甘魚及八爪魚等；多款壽司及卷物，如經典三文魚壽司、鰻魚壽司、蝦壽司，以及創新的芒果卷或牛油果蟹肉卷。各式冷盤、即切西冷牛扒（ 原價$691/位 ，優惠價$493/位），非常豐富。

大灣咖啡廳 Big Bay Café

地址：紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓（地圖按此）

電話：2252 5246

環境開揚。

Brunch自助早午餐推介10.Cucina：酒店高質意大利餐廳早午餐低至7折優惠

Shop Now

意大利餐廳Cucina質素一向備受肯定，早午餐（ 原價$647/位 ，優惠價$470/位）包括精選意大利凍肉、芝士、海鮮塔、即煮意粉及雞蛋、主廚迷你鴨肝漢堡等，主菜同樣吸引，好像有海鮮意大利飯配海膽汁及鯡魚子醬、意大利雲吞釀蘑菇、慢煮牛面頰肉紅酒汁及薯蓉等選擇，最後甜點更有特色火焰甜品站！

Cucina

地址：尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店6樓（地圖按此）

電話：2113 0808

可以飽覽維港美景享受意大利美食。

Brunch自助早午餐推介11.Watermark：邊食Brunch邊享270度維港景緻

Shop Now

平時喜歡跟家人好友分享美食的話，推介大家可以Watermark，餐廳環境優美，可以欣賞到270度維港景緻，早午餐（ 原價$658/位 ，優惠價$568/位）前菜多達11款可分享，主菜則有松蘇蟹意麵、法國黃油雞、鮑魚燴飯等可以選擇，最後再一同享受甜品作結。

Watermark

地址：中環7號碼頭L號舖（地圖按此）

電話：2167 7251

環境優美舒服，是度過周末的好地方。

Brunch自助早午餐推介12.Tokio Joe：四位或以上送吞拿魚腩龍蝦卷＋鱈場蟹

Shop Now

假期沒時間飛轉日本？TOKIO JOE的週末早午餐放題（ 原價$682 ，優惠價$527）絕對能一解你對日本的思念！客人可先品嚐北海道蟹肉伴海膽精緻小食，除了可以無限品嚐壽司卷、炸物、燒物等，每人可自選一款主菜，包括A5佐賀和牛薄牛柳厚燒、照燒海鱸魚扒、龍蝦湯海鮮拉麵等，每四位客人更贈送吞拿魚腩龍蝦卷（龍蝦、吞拿魚腩、海膽、三文魚籽）及鱈場蟹一份！

Tokio Joe

地址：中環蘭桂坊16號地舖（地圖按此）

電話：2525 1889

喜歡日本菜的朋友，記得不要錯過！

Brunch自助早午餐推介13.Jimmy's Kitchen：中環百年老字號 送意大利汽泡酒

Shop Now

經典永遠歷久不衰，Jimmy's Kitchen為英國菜餐廳，始於1928年，在2024年搬到中環畢打行，將近百年歷史。餐廳的家庭式早午餐（$537/位），前菜包括厚切醃三文魚、牛肉他他、新鮮布拉塔起司等，主菜可選印度蘸醬和米飯的馬德拉斯咖喱、佐以蒜頭香草牛油的基輔炸雞和俄羅斯牛柳等，最後再以經典的英式甜點作結。於KKday預訂，即可享迎賓飲品，每位一杯意大利汽泡酒或無酒精飲品。

Jimmy's Kitchen

地址：中環畢打街12號畢打行閣樓（地圖按此）

電話：2526 5293

可以品嚐到老牌英國菜滋味。

Brunch自助早午餐推介14.茗悅：香格里拉酒店內中菜廳 推精緻福建早午餐

Shop Now

早午餐未必一定要西式，今個假日不妨跟家人好友到港島香格里拉酒店內的中菜廳茗悅，顧客可從早午餐菜單（ 原價$537/位 ，$415起/位）中自由挑選6至10款菜式，涵蓋福建家鄉小吃及點心、閩南風味精選、湯品、蔬菜、主食以及甜品。亮點包括香氣撲鼻的鐵觀音茶香乳鴿、濃郁地道的廈門風味潤餅，讓顧客完美體驗福建美食的精髓，於KKday預訂第2位即享半價優惠。

茗悅

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場二座港島香格里拉酒店8樓（地圖按此）

電話：2820 8580

Brunch推介2026〡香港早午餐Brunch推介合集25間！270度維港景/任食黑松露花膠/酒店級點心

Brunch自助早午餐推介15.懷歐敘：意式早午餐Vive Le Brunch

Shop Now

意大利美食向來都是香港人最愛之一，港麗酒店懷歐敘備受讚譽的「Vive Le Brunch」 週六日早午餐（ 原價$878/位 ，優惠價$758/位）入座後，餐廳團隊先客人奉上冰鎮海鮮盤，為早午餐揭開序幕，隨後還有龍蝦奄列、牛油果水煮蛋農夫包及三文魚蛋餅。自助沙律及前菜吧則擺放了十多款開胃前菜讓客人自由選擇，包括風乾火腿配哈蜜瓜、意大利芝士及凍肉、海鮮料理等，款款滋味可口。

熱食方面，別錯過多款新鮮製造的手工意大利麵，意大利雲吞、扁意粉、長通粉等一應俱全，口感煙韌且蛋味濃郁，特別推介牛肝菌白松露忌廉意大利麵，白松露忌廉和牛肝菌完美融合，鹹香滋味令人食慾倍增。芝士迷不容錯過瑞士傳統料理「烤芝士」，還有鮮味滿載的白酒煮青口及甘香可口的鴨肝小圓餅。地中海美食專區的瑞典肉丸、法式紅酒燉牛頰肉帶來細膩風味。而即切烤肉區則提供皮脆肉嫩的燒乳豬及德國香腸，肉汁豐腴惹人垂涎。早午餐包括無限暢飲清新怡人的氣泡酒，以及四款調酒師精心調配的特色雞尾酒。

懷歐敘

地址：金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店8樓（地圖按此）

電話：2822 8801

有近年大受歡迎的手工意粉。

Brunch自助早午餐推介16.BRAZA：香港唯一放題式的巴西扒房

Shop Now

想度過一個與眾不同的Brunch體驗？推介中環開業10年的巴西扒房Braza（ 原價$350/位 ，優惠價$318/位），餐廳以傳統的Rodizio風格招待食客，整個概念是讓侍應走到賓客的桌旁，即席新鮮分切各式各樣由碳爐新鮮直送的烤肉,包括牛、豬、羊、雞、 海鮮及巴西肉腸。除了令人垂涎的肉扒之外, 沙律及前菜亦是完美餐飲體驗中重要的一員,包括精選自製麵包、冷盤、檸汁醃海鮮、Carrateiro 飯及燉菜，於Klook預訂即享9折優惠！

Braza Churrascaria Brazilian Steakhouse

地址：中環蘭桂坊15-16號協興大廈3樓（地圖按此）

電話： 2890 9268

每款肉都燒得恰到好處。

Brunch自助早午餐推介17.中環百樂潮州私房菜：任食二十多款潮州精緻點心

平時喜歡吃潮州菜的話，推介可以一試中環百樂潮州私房菜全新推出的「港式潮韻・經典新繹」假日早午餐（$580/位，2位起），逾二十款精選美饌中，椒鹽蠔珠、發財卷黃金角及梅菜扣肉夾包等潮式風味可無限柯打。

中環百樂潮州私房菜

地址：中環皇后大道中152號皇后大道中心1樓全層（地圖按此）

電話：6444 4991

有多款潮州美食。

Brunch自助早午餐推介18.Quiero Más：生日獲免費自家製蝶豆花氈酒！低至$328起

現在不少brunch都要五、六百起跳，但中環Quiero Más的Brunch只需每位$328，已包括六款共享前菜小吃，自選一道主菜及一份甜品，現場更設有手風琴音樂及演唱表演。另外可選擇每位額外以$198加配兩小時無限暢飲套餐，包括氣泡酒、精選紅白酒、西班牙水果酒、樽裝啤酒、自家製氈湯力。而生日之星於生日與朋友同行，惠顧Quiero Más任何餐單，將獲贈即影即有照片及生日卡及一支精美自家製蝶豆花氈酒帶回家享用！

Quiero Más

地址：中環威靈頓街2-8號威靈頓廣場M88 20樓（地圖按此）

電話：2383 0268

低至每位$328，已經在中環食到Brunch！

Brunch自助早午餐推介19.TRATTORIA FELINO：1月11日起推全新週末早午餐

灣仔船街意大利餐廳Trattoria Felino將在1月11日在起每個週末及公眾假期推出全新的週末早午餐（$598起/位），讓客人享受融合拿坡里和地中海獨特風味的豐盛早午餐，當中無限量供應前菜包括卡邦尼蛋、意式蕃茄烤法包配水牛芝士及日曬蕃茄乾、燉香腸配薯蓉及迷迭香、意式醃生油甘魚薄片配煙燻朝鮮薊醬汁、青瓜及檸檬、經典蕃茄意式肉丸、酥脆檸檬魷魚圈等等，每位客人可享週末早午餐限定主菜及甜點各一款，喜歡手工意粉的話，記得別錯過手工意粉 Scialatielli 配意大利青瓜及Pecorino羊奶芝士！另外套餐還有無限暢飲無酒精雞尾酒，非常吸引。

Trattoria Felino

地址：灣仔船街1-7號寶業大廈地下3-4號舖（地圖按此）

電話： 5697 4477

必食招牌卡邦尼蛋。

Brunch自助早午餐推介20.Avoca：High Spirits週末早午餐！無限任食精緻開胃菜+得獎雞尾酒

位於Mondrian Hong Kong內的Avoca推出High Spirits週末早午餐（$580起/位），可於38樓高空飽覽醉人尖沙咀景致，沉浸於現場DJ的動感節奏，細味無限暢飲特色得獎雞尾酒。早午餐可先以新鮮時令生蠔配柚子醋打開味蕾，其後可無限任添的精緻開胃菜，當中包括酥皮絲炸蝦滑配明太子蛋黃醬、免治雞肉棒配松露醬、香辣炒鳳尾蝦配炸饅頭等，選擇豐富，令人垂涎。主菜方面有香烤泰式三黃雞配雞油米形意粉、烤羊架配香茜醬、香煎石斑魚柳配法式白酒忌廉汁等任擇其一。

Avoca

地址：尖沙咀赫德道8A號Mondrian Hong Kong 38樓（地圖按此）

電話：3550 0338

可以在高空享受維港美景。

Brunch自助早午餐推介21.胡同：海景位任食點心+中國特色表演

講到Brunch，怎能少得中式Brunch飲茶！尖沙咀胡同能飽覽維港美景，豐味早午餐（$588起/位）就最適合喜歡假日飲茶的食客，客人無限任點任食點心跟小菜，當中點心口味更是創新，包括松露京葱和牛燒賣、泡椒蝦餃、竹碳魚香咸水角等，餐廳亦設任飲套餐，另外餐廳更為食客準備傳統中國表演，在海景下欣賞表演，絕對是一個完美的假日。

胡同

地址：尖沙咀中間道15號H Zentre 18樓（地圖按此）

電話：3428 8342

喜歡新派「飲茶」的你，絕對不能錯過！

Brunch自助早午餐2025推介22.The Steak House：豪華週日午餐體驗！自選傳統木炭烤架烹製牛扒

The Steak House呈獻如感官饗宴一般的豪華週日午餐體驗（$1,098/位）。饗宴由豐盛的自助沙律吧揭開序幕，多款鮮嫩蔬菜和精美冷盤任君選擇。海鮮嚐味提供高級魚子醬、鮮美多汁的雞尾酒蝦、豐富肥美的龍蝦和鮮甜蟹肉。客人品嚐經典班尼迪克蛋及龍蝦湯後，可選擇享用在傳統木炭烤架烹煮的環球優質牛肉或海鮮，一系列精心製作的甜品列陣甜品區更是不容錯過。

The Steak House

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店地舖（地圖按此）

電話：2313 2313

海鮮嚐味提供高級魚子醬、鮮美多汁的雞尾酒蝦、豐富肥美的龍蝦和鮮甜蟹肉。

Brunch自助早午餐推介23.LPM Restaurant & Bar：中環地中海風情Brunch 無限量享用多達13款前菜

地中海一向都是度假勝地，想感受一下地中海悠閒的感覺，不用去地中海，去中環就可以了！國際品牌餐廳LPM Restaurant & Bar的法式地中海「La Vie en Rosé」早午餐（$688起/位），無限量享用多達13款琳琅滿目的精美頭盤，再細意品嚐一道自選主菜、配菜及甜點！想將體驗升級，大家亦可選擇配以多款雞尾酒雞尾酒和頂級粉紅酒或香檳的早午餐套餐（$998起/位），感受一趟在香港的地中海休閒短旅遊。

LPM Restaurant & Bar

地址：中環皇后大道中80號H Queen’s UG樓1號舖（地圖按此）

電話：2887 1113

想感受一個地中海的悠閒假日，來LPM Restaurant & Bar定不會令你失望。

Brunch自助早午餐推介24.露台餐廳：淺水灣優雅體驗食足3個半小時

淺水灣影灣園的露台餐廳裝飾復古雅緻，能眺望淺水灣海景，絕對是打卡好去處。餐廳的周日早午餐（$698/位）可享用無限量供應的頭盤如新鮮海鮮、健康沙律和各式冷盤，在自選主菜泉，最後再享用豐富的自助甜點，餐點更由上午11:00至下午2:30供應，長達3個半小時，讓食客能好好感受假日的歡樂時光。

露台餐廳

地址：淺水灣淺水灣道109號地舖（地圖按此）

電話：2292 2822

環境美不勝收，再加上豐富豪華的美食，讓人有種在海島渡假的感覺。

Brunch自助早午餐2025推介25.蠔酒吧：全港最佳蠔吧之一！暢享生蠔週日早午餐

Shop Now

生蠔的Fans就記得別錯過全港最佳蠔吧之一，尖沙咀喜來登酒店蠔酒吧備受大眾歡迎的生蠔海景週日早午餐載譽歸來，即可無限暢享時令生蠔半自助餐，無限供應各款優質即開時令生蠔，更可品嚐自選主菜、前菜及輕食沙拉吧、蠔酒吧招牌熱食頭盤、巧手製作的精緻甜品及無限暢飲精選香檳或餐酒等等。但要留意供應期並非每個週日，因此預訂前記得致電餐廳查詢供應期。如果想主打海鮮，而非生蠔為主，推介大家可以於Klook預訂，即享第二位半價優惠！

蠔酒吧

地址：尖沙咀彌敦道20號香港喜來登酒店18樓（地圖按此）

電話：2369 1111

除了海鮮塔夠新鮮，值得一提是甜品亦做得相當不錯。

常見問題

問：2026年Brunch早午餐有甚麼主題嗎？

答：2026年Brunch早午餐有意式、日韓主題等……詳情按此

問：2026年Brunch早午餐有優惠嗎？

答：經KKday或Klook預訂的Brunch早午餐多數有折扣……詳情按此

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$138隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？