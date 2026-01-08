「Brunswick Corporation 在 CES 2026 展示 AI 船隻技術」

全球最大的海洋科技公司 Brunswick Corporation 在 2026 年 CES 展會上展示了其迄今為止最大的展覽，展示了人工智能、自動化和電氣化如何重塑未來的航海。該公司總部位於伊利諾伊州，於 1 月 6 日至 9 日在內華達州拉斯維加斯舉行的消費電子展上，以其最全面的海洋創新展覽回歸。為了展示先進的數字系統如何進入實際應用，該公司的展覽集成了自主導航、電動推進、人工智能輔助舵手和沉浸式模擬器等技術，旨在使航海操作更簡單，並使其對更廣泛的用戶群體更加可及。

CES 是揭示變革性創新的全球中心，Brunswick 的展出展示了人工智能和下一代海洋技術的革命性影響。Brunswick Corporation 的 CEO Dave Foulkes 指出，該公司擁有超過 50 個水上品牌，包括 Sea Ray、Bayliner 和 Mercury Marine，這次 CES 2026 的參展反映了其 ACES 策略（自主和輔助、連接、電氣化和共享）的全面商業推出。

在此次活動上，該公司展示了其革命性的 Simrad AutoCaptain 自主航行系統，並在兩艘船上進行了展示，包括全新 Sea Ray SLX 的全球首發和 NAVAN C30，這是其首次亮相內華達展。與完全自主的概念不同，AutoCaptain 設計為輔助系統，旨在幫助操作員管理更複雜和壓力較大的任務，例如停靠、低速操控、路徑規劃和情境意識。

為了展示技術在實際中的運作，該公司推出了一款次世代的 AI 驅動舵手模擬器，將用戶置於真實的航海場景中。AI 副駕駛能夠實時響應環境變化和舵手輸入，該創新解決方案旨在減輕船舶操作員的工作負擔，同時保持人類的控制權。這對於經驗不足的船員尤其有益，他們可能需要在操控上得到額外的支持。展示的全新 Sea Ray SLX 反映了這一理念，配備了汽車風格的舵手設計，中央是 Sea Ray 的汽車風格舵手，並配有集成控制的方向盤、雙 Simrad NSX ULTRAWIDE 顯示器和與 Mercury Marine 推進系統的深度連接。

Brunswick 還展示了一款 Lund Crossover XS，這是一款面向家庭的釣魚和滑雪船，配備了來自 Lowrance 和 Mercury Marine 的最新技術。展覽還展示了 FLITE RACE 高性能電動衝浪板的全球首發，這是一款電力驅動的衝浪板，配有桅杆和水翼，能夠將板子提升到水面之上，創造出無聲的飛行感。該模型由 Flite 和 Mercury Racing 聯合製作，為比賽設計，FLITE RACE 將達到最高速度 34 mph。

該公司的展覽體現了其技術領導力的慶祝，提供了先進的智能系統、無縫的用戶交互和旨在使更廣泛的愛好者自信地擁抱水域的先驅產品。Brunswick 也展示了 NAVAN C30，這是一艘旨在通過直觀佈局改善可及性的船，配備 Simrad AutoCaptain 自主支持、集成的太陽能板用於船上電子設備，以及一款 Fliteboard eFoil，還有一個以清晰界面和輕鬆操作為重點的高端汽車風格設計。

