Bryan Cranston 與 SAG-AFTRA 對 OpenAI 深偽技術的擔憂表示重視

演員、製片廠、經紀人以及演員工會 SAG-AFTRA 對於出現在 Sora 2 的 AI 生成視頻中表達了擔憂，自從上個月這款深度偽造機器發佈以來，情況愈發嚴重。最近，演員 Bryan Cranston、OpenAI、工會及其他相關方發表聯合聲明，表示在他出現在 Sora 的視頻中後——其中一段甚至顯示他與 Michael Jackson 一起自拍——該公司已經「加強了」有關肖像和聲音的選擇政策。

聯合聲明中提到，OpenAI「對於這些非故意生成的內容表示遺憾」。這份聲明也得到了多家經紀機構的支持，包括 United Talent Agency、Talent Agents 協會和 Creative Artists Agency，這些機構在過去曾批評 OpenAI 在保護藝術家方面的不足。OpenAI 尚未具體說明將如何改變應用程序，並未及時對 The Verge 的評論請求作出回應。

OpenAI 似乎重申了對於未選擇參與者的更強保護措施的承諾：「所有藝術家、表演者和個人都有權決定如何以及是否能夠被模擬。」該公司還表示將「迅速」審查有關政策違規的投訴。

Cranston 表示他對 OpenAI 的政策及其改善的保護措施表示感激。儘管 Cranston 的案例得到正面解決，但 SAG-AFTRA 會長 Sean Astin 在聯合聲明中指出，表演者需要法律來保護他們，避免「被複製技術大規模不當挪用」，並提到提議中的 Nurture Originals、Foster Art 和 Keep Entertainment Safe Act（NO FAKES Act）。

OpenAI 在發佈 Sora 2 時採取了對版權持有者的選擇退出政策，但在公眾的強烈反對及納粹海綿寶寶視頻的影響下，最終決定改變方向，承諾「為版權擁有者提供更細緻的角色生成控制，類似於肖像的選擇加入模式，但增加了額外的控制措施」。

