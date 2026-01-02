羅子溢爭視帝 提起太太楊茜堯即眼濕濕
BTL 香港攜同300位醫生與鍾嘉欣匯聚 2025年富國島「Mindful Beauty」區域醫學美容高峰會
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月2日 - 以「Mindful Beauty」為主題的 BTL 區域醫學美容高峰會暨頒獎盛典 2025，於越南富國島 JW 萬豪酒店圓滿落幕。活動由 11 月 29 日至 12 月 2 日舉行，歷時四天，包括科學研討會、交流活動及慶典。峰會匯聚來自歐洲、亞太及北美 14 個國家約 300 位醫生、醫學專家及醫美業界人士，共同探討美麗與身心健康密不可分的理念。亮點之一是香港著名演員及歌手鍾嘉欣的出席，她作為 BTL EMFACE™️ 的官方代言人及特別嘉賓，分享了自己在美麗與健康之間取得平衡的親身 BTL 體驗，並為來自 14 個國家的傑出從業者頒發獎項。」
YouTube 影片:
✨BTL Regional Summit in Phu Quoc, Vietnam ✨ - YouTube
高清图片下载:
https://2cm.es/1lhQS
鍾嘉欣閃耀亮相 擔任 EMFACE™️ 代言人兼頒獎嘉賓
在頒獎典禮上，BTL 香港大使及 EMFACE™️ 代言人鍾嘉欣以亮麗姿態吸引全場目光。她曾到訪富國島，並表示非常喜歡這個地方，因此首次因工作再次踏足當地感到十分開心，並感謝 BTL 帶她參與如此精彩的盛會。
她分享了自己使用 EMFACE™️、EXION™️ 及 EMFUSION™️ 的個人體驗，指出這些非入侵性療程如何在繁忙的家庭生活、演唱會及頻繁旅程中，仍能讓她保持光采。她特別提到這些療程在肌膚重生及提升自信方面的效果，尤其是在大型演出前。她說：「每次回香港我都會預約療程，尤其是活動前。EMFACE™️ 和 EXION™️ 是我最喜歡的療程之一，因為提升面部黃金輪廓效果立即呈現，令她更明艷照人。」
她亦表示期待嘗試 EXOMIND™️，相信改善睡眠質素和提升精神狀態能夠有效應對長途飛行及時差。鍾嘉欣在台上光彩照人，深受嘉賓歡迎，尤其是在越南，她擁有極高人氣。她分享道：「自我照顧不是一次性的，而是持續的投資。好好投資自己，先有更好嘅人生。」她最後為醫美界的卓越與創新者頒發獎項，為活動增添光彩。
科學支持的創新技術：EMFACE™ 與 EXOMIND™
高峰會重點介紹 EMFACE™️ 與 EXOMIND™️ 兩大突破性技術，體現「Mindful Beauty」的核心理念。
EMFACE™️ 是全球首部同步結合 RF 與 HIFES™️ ，能深入肌肉層的醫學美容儀，可同時提升肌肉密度，激生膠原、改善面部 jawline 線條並提升黃金輪廓，全程無針、無痛、基本上無修復期。療程選項可針對前額、下眼周、面頰及雙下巴位置，改善疲態並回復自然面部輪廓。
EXOMIND™️ 則採用專利 ExoTMS™️ 技術，一種創新的經顱磁刺激方式，可舒緩壓力反應、支持情緒調節。透過加強神經連接，EXOMIND™️ 有助改善睡眠、減低焦慮憂鬱情緒、改善食欲，為患者帶來精神清晰與身心煥新，更能提升生活質素。
兩者結合體現 BTL「由內而外的真實美」願景，以科學為本，提供可見效果，同時提升身心健康與自信，回應市場對整全式美學方案的需求。
國際級「Mindful Beauty」對話
高峰會促進跨國交流，邀請多位國際領袖分享專業見解。 來自美國的 Sebastian Cotofana 教授 分享最新解剖學研究，剖析肌肉在提升面部輪廓的重要性。 英國的 Sherina Balaratnam 醫生 強調心理健康與外在美同等重要。 來自的香港精神科專科醫生鄭柏榮教授指出現今有創新科技能幫助維持心理健康需要，從預防到正面面對治療都能全面照顧。
氛圍與慶祝活動
除了專家學術和臨床分享工作坊，高峰會亦提供難忘體驗，包括海灘晚宴、VIP 儀器體驗、專家交流小組，以及由鍾嘉欣擔任頒獎嘉賓的「Mindful Beauty 頒獎典禮」，完美展現、Mindful Beauty 主題。
BTL 2025 區域高峰會的全球領袖
五位國際級專家擔任高峰會主講嘉賓：
Prof. Sebastian Cotofana, M.D., PhD. — 美國解剖學家
擁有雙博士學位，發表超過 300 篇同行評審論文，曾任教於 Mayo Clinic 及 Vanderbilt University，並持續與 BTL 合作全球研究。
Miss (Dr) Sherina Balaratnam, MBBS, MRCS, MSc. — 英國外科醫生及美容醫生
擁有 26 年醫學經驗，曾於 NHS 從事重建整形外科，現於屢獲殊榮的S-Thetics 診所 提供醫美療程。2023 年獲 BTL 邀請成為全球意見領袖。
Dr. Sam R. Patel, M.D., MBA. — 美國醫美及健康科技顧問
資深醫療顧問及健康科技創新者，創辦多間醫美企業，專注創新、擴展及 AI 醫療應用，深受醫療界歡迎。
Dr. Darren Ng, MBBS, FRACGP, FACP. — 澳洲阿德萊德醫美醫生及靜脈科醫生
Dr. Darren Ng是澳州醫美及靜脈診所之一的醫療總監，專長靜脈曲張、激光及微創技術。
鄭柏榮教授 (Prof. Calvin Cheng), MBBS, FHKAM, FHKCPsych. — 香港精神科專科醫生
鄭柏榮教授 是香港大學精神科的臨床助理教授，也是香港神經調節研究所的主任。他專長於抑鬱症、結構和功能腦映射、非侵入性顱顳刺激及TMS等專業領域和研究。
Hashtag: #BTL #EMFACE #EXOMIND #btlmedical #2025BTLRegionalEvent
https://www.btlmedical.com.hk/
https://www.instagram.com/btlmedicalhk/
https://www.linktr.ee/btlmedicalhk
https://www.youtube.com/watch?v=SyIWjA2wfzQ
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於BTL
英國BTL 於1993年創立，是全球主要醫療和美容設備製造商之一，業務遍佈全球達90多個城市，現時主力研發醫學美容、心理、心臟科及痛症等醫學保健儀器。
BTL 擅長應用專利技術，讓患者在無痛無創的情況下達致理想效果，主要醫美儀器包括 EMFUSION™️（修復肌膚屏障）、EXION™️（激發自生透明質酸及膠原蛋白）和 EMFACE™️（提升肌肉密度及緊緻輪廓）。三款儀器逐層改善肌膚質素、減淡眼袋、提升面部黃金輪廓及縮細雙下巴，有效逆轉衰老並恢復肌膚健康。
BTL 還進軍心理健康領域，推出 EXOMIND™️，利用專利技術 ExoTMS™️ 顯著改善失眠、睡眠質量、注意力及焦慮，同時調節情緒，提升生活滿意度。
BTL 將美麗與心理健康結合，全面呵護面部及身心靈。
網站：
https://www.btlmedical.com.hk/
Facebook:
https://www.facebook.com/BTLMedicalHK/
聯絡電話：6998 8830
電郵：
新聞稿由客戶提供
