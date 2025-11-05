BTS全新旅遊真人騒《Are You Sure?!》第2季12.3上線Disney+！Jimin、Jung Kook結束兵役再次帶隊遊山玩水 由瑞士山脈玩到越南海岸

韓國頂流天團BTS防彈少年團兩位最年輕成員Jimin及Jung Kook結束兵役後，再次帶隊遊山玩水！全新旅遊真人騷《Are You Sure?!》第2季即將於12月3日Disney+ 獨家上線，誠邀各位「A.R.M.Y」（BTS粉絲名）一同「跟住BTS去旅行」！

BTS Jimin、Jung Kook全新旅遊真人騷《Are You Sure?!》第2季12.3上線Disney+

全新季度於Jimin及Jung Kook完成兵役後開拍，講述二人於踏入三十歲前最後一次進行旅遊挑戰的故事。兩位大男孩僅憑著有限的預算和一本破舊的旅遊指南，從瑞士的山脈一直玩到越南的海灘，一路經歷各種挑戰、歡笑和趣事。

廣告 廣告

BTS Jimin、Jung Kook全新旅遊真人騷《Are You Sure?!》第2季12.3上線Disney+

BTS Jimin、Jung Kook全新旅遊真人騷《Are You Sure?!》第2季12.3上線Disney+

《Are You Sure?!》第2季拍攝歷時12天，一共8集，12月3日起Disney+ 獨家上線，每周更新兩集，最後兩集將於12月24日上線。喜歡Jimin及Jung Kook的粉絲們千萬不能錯過，可立即登記Disney+ 重溫《Are You Sure?!》第1季，見證二人遊走紐約、康乃狄克州、濟州、札幌的休閒時光。

立即下載Yahoo APP

【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！