BTS墨西哥演唱會門票秒殺 總統出面致函李在明
（法新社墨西哥市26日電） 韓國天團防彈少年團（BTS）即將展開世界巡迴演唱會，票開賣後全球各地有數十萬名歌迷搶不到票而失望，但只有在墨西哥，門票短缺的問題驚動到國家最高層。
BTS預計5月在墨西哥市（Mexico City）舉行3場演出。
演唱會門票上週末開賣，短短幾分鐘內便銷售一空，顯示墨西哥民眾對韓國文化的熱愛居高不下。
墨西哥政府也搭上這股熱潮。
早在BTS即將在墨國演出消息曝光時，也是BTS歌迷的墨國經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）特地在社群平台TikTok發布一段他向團隊大哥Jin（金碩珍）致意的影片。
現在，總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）也親自出面。
她今天受訪時表示，BTS墨西哥演唱會門票僅15萬張，卻有「近100萬名年輕人」搶著要買。
對於眾多粉絲的失望之情，薛恩鮑姆十分感同身受，她說已致函韓國總統李在明，請他「促成這些備受愛戴的K-pop藝人更常來」墨西哥演出。
薛恩鮑姆也曾詢問演唱會主辦單位能是否能再加場，卻得到否定的答覆。
BTS成員為履行韓國男性服兵役的義務，自2022年後便暫停活動，但在團員一一退伍後，所屬唱片公司今年元旦宣布，這個7人團體將於3月發行新專輯，4月起展開巡迴演唱，預計造訪34座城市。
